UBICE MMA BORCA U BEKSTVU VEĆ MESEC DANA! Raspisana poternica, a od njih ni traga ni glasa

Stefan Savić (23), reprezentativac Srbije u MMA i osvajač bronzane medalje na Svetskom prvenstvu, ubijen je u noći između 24. i 25. februara na Dorćolu. Osumnjičeni za brutalno ubistvo mladića su Vasilije Gačević (23) i Marko Daničić (23) koji se nalaze u bekstvu već mesec dana. Iako je policija za njima raspisala poternicu, od njih još uvek nema ni traga ni glasa.

"Blic" je ranije objavio snimak brutalnog ubistva u centru Beograda, na kojem se vidi Stefan Savić kako trči niz Dobračinu ulicu dok ga jure dvojica muškaraca. Međutim, napadači su ga sustigli i naneli mu fatalne povrede nožem.

- Stefan je uboden ispred kluba dok je bio okrenut leđima. Njegova rana je neprestano krvarila dok je trčao i pokušavao da se spasi od svojih napadača. Zbog teške povrede, Stefan više nije mogao da izdrži i napadači su ga sustigli i krvnički ubili, izboli su ga više od 15 puta - navodi izvor "Blic" upoznat sa slučajem.

"Daj, nećemo valjda to da rešavamo ovde""Trener se prisetio sukoba Stefana sa njegovim ubicama koji se dogodio pre dve godine, kada je borac bio "sateran uza zid" jer mu je drug bio mučki prebijen. Prema njegovim rečima, ovaj sukob navodno je bio motiv za ubistvo talentovanog borca.

- On je oduvek bio pravdoljubiv. Pre dve godine, njegov drug je bio mučki prebijen od strane više ljudi i bačen u reku. Stefan nije mogao samo da ode kući. Rekao mi je tada: "Učitelju, kako posle toga mogu samo da odem kući? Džabe mi sve što radim, sutra za moju budućnost, za bilo šta". Dečak je izašao iz vode potpuno izmučen, mokar i krvav, ispred Stefana. On mu je tada prišao i upitao: "Ko ti je to uradio? Šta ti se desilo?" Mladić mu je odgovorio, nakon čega im je Stefan lepo prišao i pitao ih: "Ajde što ste ga prebili, ali zar ste morali da ga bacite u reku?" Onda je usledila svađa, pa i tuča koja je kasnije eskalirala u ono što se desilo. Stefan je iz te tuče izašao kao pobednik, ali možda izvršioci nisu mogli to da podnesu, i ovo je epilog - tvrdi Ćosić.

Ističe i da Stefan svoje ubice nikada ranije nije video, te da su se nakon tog sukoba od pre dve godine par puta sreli u gradu, ali nije bilo nikakvih incidenata.

- Kobne večeri kada su se sreli, Stefan se nasmejao, podigao ruke i rekao: "Daj, nećemo valjda to da rešavamo ovde". Takav je on bio, uvek je nastojao da izbegne sukobe, nikome da ne učini nešto loše. Velika tuga - navodi neutešni trener.

Teško ranili mladića koji je hteo da spasi StefanaMladić kojeg su ubice teško ranili je Stefan M. (32) trener ubijenog Stefana naziva junakom. U trenutku kada su ubice nasrnule na žrtvu, Stefan M. je prolazio kolima. Kada je video tuču, Stefan M. je pokušao da spasi MMA borca rečima: "Pustite momka!", međutim, napadači su nasrnuli i na njega i uboli ga u noge i grudi.

Stefana M. su policajci zatekli krvavog u automobilu na Terazijama nekoliko minuta nakon ubistva. Policajci su zaustavili automobil "fiat 500" oko 00.50 časova. Za volanom je bio M. V. (22), a na mestu suvozača je bio Stefan M. koji je obilno krvario. Kolima Hitne pomoći je odvezen u Urgentni centar.

Podsetimo, ubice Marko Daničić (23) i Vasilije Gačević (23) u noći između 24. i 25. februara odšetali su iz Dunavske ulice u Beogradu nakon što su ubili MMA borca, reprezentativca, Stefana Savića.

Ubistvo Stefana Savića dogodilo se u noći između 24. i 25. februara. Te večeri Savić je bio u provodu sa društvom u Dobračinoj ulici u Beogradu. Njegov deda Radoš je rekao za medije da su ubice sačekale Savića ispred kluba jer im je neko dojavio da je Stefan tamo.

Pronađen stan i garderobaPrema našim nezvaničnim saznanjima, policija je pronašla stan u kojem su osumnjičeni Daničić i Gačević živeli.

- Pronađena je i njihova garderoba, a saslušani su brojni ljudi - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Kako saznajemo, uprkos tome, od njih nije bilo ni traga ni glasa.