GRADONAČELNIK NOVOG SADA MIĆIN PRIMIO AMBASADORA ŠPANIJE APARISIJA Intenziviranje i formalizovanje bratskih odnosa Novog Sada sa nekim od španskih gradova otvorilo bi nove mogućnosti saradnje

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin sastao se danas u Gradskoj kući sa ambasadorom Kraljevine Španije u Republici Srbiji, Nj. E. Huanom Hoseom Sansom Aparisijem.

Gradonačelnik Mićin poželeo je ambasadoru srdačnu dobrodošlicu, izrazivši zadovoljstvo zbog nastavka dijaloga i prijateljskih odnosa između Grada Novog Sada i Ambasade Kraljevine Španije. On je istakao značaj učešća španskih kompanija na privrednim manifestacijama u Novom Sadu, koje povezuju domaću i stranu privredu i doprinose ekonomskom razvoju.

Ambasador Sans Aparisio je naglasio da mu je posebno zadovoljstvo što je u Novom Sadu nedavno održan Međunarodni flamenko festival, kao i to što se trenutno odvijaju Dani španskog filma u Kulturnoj stanici „Svilara“. On je pozdravio i saradnju Grada i Ambasade u oblasti sporta planiranu za narednu godinu, u vidu zajedničkog organizovanja sportskih manifestacija.

Gradonačelnik Mićin posebno je istakao da sve veći broj turista iz Srbije bira Španiju kao poželjnu destinaciju, te da su španski turisti više nego dobrodošli da posete Srbiju i Grad Novi Sad koji ima mnogo toga da ponudi. S tim u vezi, ambasador se saglasio da bi intenziviranje i formalizovanje bratskih odnosa Grada Novog Sada sa nekim od španskih gradova otvorilo nove mogućnosti, ocenivši da bolja povezanost dveju zemalja na taj način podstiče i dalju kulturnu i privrednu razmenu.

Sagovornici su se saglasili da su kultura, sport i privredni projekti, oblasti od zajedničkog interesa, te da će nastavak saradnje između Grada Novog Sada i Ambasade Kraljevine Španije značajno doprineti produbljivanju prijateljskih veza i međusobnom razumevanju.

Autor: Jovana Nerić