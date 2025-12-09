DECA NA UDARU UDRUŽENIH VIRUSA! Temperatura ide i do 40 stepeni, bolest traje i do mesec dana!

Ovi virusi počinju naglo, praćeni su izuzetno visokim temperaturama koje se teško obaraju.

Lekari upozoravaju da među decom trenutno cirkuliše nova grupa respiratornih virusa koji se odlikuju dugim trajanjem i izuzetno visokom temperaturom, koja često dostiže i 40 stepeni.

Roditelji se žale da bolest neretko traje i do mesec dana, što je neuobičajeno za uobičajene sezonske infekcije.

Kako ovi virusi deluju, zašto tako dugo traju i zbog čega najviše pogađaju decu? Pedijatar dr Saša Milićević objasnio je mehanizam širenja, simptome i razloge zbog kojih organizmu treba više vremena da se izbori sa infekcijom.

Nova grupa virusa koja je mutirala

Prema rečima lekara, osnovni razlog zbog kog se deca sada teže i duže bore sa infekcijama jeste pojava nove grupe virusa koji su značajno izmenjeni u odnosu na prethodne sezone.

- To je čitava grupa virusa koja prosto je mutirala. Ona pokušava da zaobiđe naš imunološki sistem i u tome, na žalost, odlično uspeva. Oni mutiraju, menjaju svoju strukturu, pa naš imunološki sistem, a pogotovo imunološki sistem deteta koji još uvek nije dovoljno razvijen, ne može da ih prepozna. Dakle, mora neko da se zarazi nekim virusom, da bi organizam stvorio antitela protiv te vrste virusa. Taj virus kasnije mutira, pa imunitet ne prepoznaje taj virus, jednostavno mutacije virusa utiču na to - objasnio je dr Milićević.

Klinička slika ovih infekcija razlikuje se od onoga na šta su roditelji navikli tokom uobičajenih sezona respiratornih virusa. Ove bolesti počinju naglo, praćene izuzetno visokim temperaturama koje se teško obaraju i traju znatno duže nego što je uobičajeno.

- Ovi novi virusi traju duže od sedam dana i dovode do totalnog sloma organizma, pogotovo kada je to u pitanju dete. Tako da duže vreme ne mogu da funkcionišu normalno, ne idu u školu, ne idu u vrtić i nastane prava jedna porodična pometnja.

Šta raditi za što brže ozdravljenje

Pedijatar ističe da mali broj lekova deluje direktno na virus, te da je najvažnije mirovanje.

- Najvažnije je prepoznati prvo da je dete bolesno, da nešto ne izmišlja. Da miruje koliko može, da se smanji fizička aktivnost, jer virus uđe u krv. Što smo više aktivni, on se više širi i da se daje kvalitetna, adekvatna ishrana, da učinimo nešto na toj preventivi.

