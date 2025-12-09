AKTUELNO

OPREZ! OVA OSVETA POSTAJE HIT U SRBIJI: Prolaznik brutalno uzvratio vozaču džipa koji je blokirao trotoar!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Na društvenim mrežama pojavio se urnebesan snimak iz Srbije koji je mnoge i razbesneo!

Na njemu se vidi kako se jedan prolaznik "sveti" vozaču sivog džipa zbog načina na koji je parkirao svoje vozilo.

Naime, automobil je bio parkiran tik ispred kapije čime je blokirao trotoar, onemogućivši prolaz pešacima. Stoga je autor snimka odlučio da nepoznatog vozača "nauči pameti" i koristeći plastičnu kesu u kojoj su se nalazio izmet, najverovatnije njegovog ljubimca kog je izveo u šetnju, uprljao vrata i prednje vetrobransko staklo, uz živopisan rečnik.

- Ne mogu ni žene sa bebom u kolicima da prođu! Ja bih mu oba retrovizora i brisače - glasio je jedan od mnogobrojnih komentara podrške autoru snimka, a bilo je i drugih komentara poput:

- Isečeš sve četiri gume i lagano neka vozi.

- Dobra ideja, meni parkiraju ispred ulaza stalno. Bice mazanija!

Autor: S.M.

