Umesto prazničnih poklona - podrška: Donacija NURDOR-u u okviru inicijative „Svet pun srca je svet pun prilika“

NLB Komercijalna banka odlučila je da ove godine ne kupuje praznične poklone za klijente, već da u njihovo ime donira skoro šest miliona dinara Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka (NURDOR). Time je simboličan gest praznične zahvalnosti pretvoren u konkretnu podršku koja menja svakodnevicu porodica koje se bore sa najtežim okolnostima.

Ovaj gest deo je šire inicijative Svet pun srca je svet pun prilika, kroz koju je banka prethodnih godina donirala više od 41 miliona dinara humanitarnim organizacijama i opštinama širom Srbije.

Ovogodišnja donacija će biti usmerena na dva projekta NURDOR-a, ključna za unapređenje dijagnostike i nege najmlađih pacijenata: nabavku specijalizovanog monitora za praćenje vitalnih funkcija tokom snimanja magnetnom rezonancom i organizaciju seminara iz palijativne nege za medicinske radnike.

„Kad govorimo o praznicima, najčešće govorimo o darivanju. Zato smo ovogodišnji praznični budžet usmerili tamo gde može da napravi stvarnu razliku - ubrza dijagnostiku i osnaži one koji se bore za svoju decu svakog dana. NURDOR već godinama pokazuje šta znači istrajnost, znanje i ogromno srce. Ponosan sam što zajedno sa našim klijentima i zaposlenima možemo da podržimo njihov rad i doprinesemo da se najmlađi pacijenti osećaju bezbednije, a njihove porodice manje usamljeno“, istakao je Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke.

„Zahvalni smo na humanom gestu kojim je NLB Komercijalna banka omogućila nabavku nedostajuće medicinske opreme i olakšala organizaciju događaja usmerenog ka edukaciji medicinskog osoblja. Ovo nije samo finansijska podrška, već i snažna poruka solidarnosti“, izjavio je Ljubiša Stanić, predsednik Upravnog odbora NURDOR-a.

Više od dve decenije, NURDOR pruža podršku deci oboleloj od raka i njihovim porodicama kroz izgradnju roditeljskih kuća, nabavku medicinske opreme, psihosocijalnu podršku i edukativne programe namenjene roditeljima i zdravstvenim radnicima. Organizacija je prepoznata kao jedan od ključnih partnera zdravstvenog sistema u unapređenju uslova lečenja dece.

Ovom donacijom banka nastavlja praksu da prazničnu sezonu posveti humanitarnim projektima i podršci zajednici.