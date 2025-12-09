AKTUELNO

SPC NA INSTAGRAMU: Informativna služba otvorila zvaničan nalog – evo gde da pratite vesti!

Informativna služba Srpske pravoslavne crkve otvorila je zvanični Instagram nalog pod korisničkim imenom infospc.rs.

U saopštenju SPC se navodi da je nalog pokrenut na izrazito interesovanje vernika, ali i celokupne domaće i inostrane javnosti.

Zvaničan Instagram profil SPC možete pronaći na linku: instagram.com/infospc.rs.

Iz SPC podsećaju da se sve zvanične vesti iz života Srpske pravoslavne crkve mogu pratiti i putem Iks (Twitter) naloga Informativne službe SPC na adresi: twitter.com/Infosluzbaspc.

