Sofronijević: Mađarska pouzdan partner Srbije u ključnim infrastrukturnim projektima

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević održala je danas radni sastanak sa delegacijom Mađarske koju je predvodio zamenik ministra u Ministarstvu građevinarstva i saobraćaja Mađarske Nandor Čepregi.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz ministarstva, razmotren nastavak izuzetno uspešne saradnje dve zemlje, pre svega u oblasti putne i železničke infrastrukture, kao i tehnička pitanja od značaja za nesmetano funkcionisanje budućeg prekograničnog železničkog saobraćaja između Beograda i Budimpešte.

Sofronijević je istakla da brza pruga između dve prestonice predstavlja jedan od najvažnijih zajedničkih infrastrukturnih projekata Srbije i Mađarske, naglašavajući da će zahvaljujući njenom puštanju u putnički saobraćaj vreme putovanja biti drastično skraćeno.

„Ekonomski i društveni benefiti biće vidljivi kroz bržu i efikasniju vezu sa Budimpeštom i dalje sa centralnom Evropom“, rekla je ona.

Ministarka je izrazila zahvalnost Vladi Mađarske na kontinuiranoj podršci i razumevanju, posebno u trenucima energetske krize.

„Mađarska je mnogo puta pokazala da je iskren i dosledan prijatelj Srbije. Vaša spremnost da nam u presudnim trenucima pružite podršku potvrđuje dubinu partnerstva koje gradimo. Upravo takvi odnosi omogućavaju da zajedno realizujemo projekte koji donose vidljive rezultate našim građanima“, naglasila je Sofronijević.

U saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture navodi se i da odličnim bilateralnim odnosima Srbije i Mađarske poseban pečat daju bliski odnosi predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Mađarske Viktora Orbana.

„Zahvaljujući poverenju i saradnji dvojice lidera, naši zajednički projekti napreduju brže i efikasnije, na korist građana obe zemlje“, zaključila je ministarka.

Autor: Dalibor Stankov