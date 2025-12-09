ISPOVEST MLADE MAME: Nadala sam se da ću čuti otkucaje srca, a onda sam se ukočila od straha!

Kada pomislimo na trudnoću, često zamišljamo radost, nadu i iščekivanje novog života. Ali ponekad, taj put donese i neizvesnost, strah i gubitak o kojima se retko govori naglas.

Jedna mlada žena (21) podelila je anonimno svoju ispovest o gubitku trudnoće na platformi Mama & Woman u rubrici „ispričaj svoju priču“, kako bi druge žene znale da nisu same u svojim borbama i tugama.

Problemi su počeli već u sedmoj nedelji trudnoće, kada su analize pokazivale niske vrednosti hormona, a lekari davali različita mišljenja – od mioma, preko vanmaterične trudnoće, do mogućnosti da se ipak radi o sporijem razvoju bebe.

„Sva srećna otišla sam na pregled nadajući se da ću po prvi put čuti otkucaje srca svoje bebe. Nažalost, lekar mi je rekao da srce ne kuca. U trenutku sam se ukočila. Nisam mogla da poverujem“, ispričala je ona.

U bolnici je potvrđeno da trudnoća nije napredovala i morala je da obavi medikamentozno čišćenje.

Posle svega, kaže, ostala je praznina i strah – ne samo od sledeće trudnoće, već i od lekara. Dodala je da je vremenom shvatila da je ono što je doživela, iako bolno, deo života mnogih žena, kao i da se o tome ne govori dovoljno.

„Želim da kažem svakoj mami koja je prošla kroz spontani pobačaj ili sličan gubitak: Niste same. Niste slabe. I nije vaša krivica. Kada delimo iskustva, lako je videti da bol ne isključuje snagu, jer one često idu zajedno.“

Autor: Dalibor Stankov