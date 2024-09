Spasila sam pet, šest života, a njegov sam ispustila: Bolna ispovest Nade Obrić o preminulom mužu kog ni danas nije prebolela

Novinar TV Pink Nemanja Vujičić u novom izdanju autorskog podkasta "Na liniji života sa Nemanjom" ugostio je pevačicu Nadu Obrić koja je po prvi put otvorila dušu o svom životu, borbi sa karcinomima i želji da živi život na onaj način na koji ona hoće.

Pevačica Nada Obrić otvorila je dušu o svom poreminulom suprugu za kojem i danas tuguje:

- On je otišao u Igalo i odvezao brata da bude uz njega, Sale se čuo sa njim oko pola 6 i rekao je da sutra ujutru kreće za Beograd. Ja sam otišla u Zvornik da sahranim maminu sestru i budem poslednje dane uz nju. Sva su se deca okupljali kod nje. Javlja se njegov najstariji brat i kaže umro Miki, ja kažem marš. Mislila sam da se zbunio, da je hteo da kaže Ratko, a ne Miki. To je bilo strašno, samo sam rekla bratu nemoj da ti padne na pamet da mi deci to javljaš noćas. Zapaliću i tebe i kuću i sve što imaš, ja ću to deci da javim. Ja zovem bolnicu oni mu kažu da ne znaju da li je umro pukovnik ili profesor, ja zovem mrtvačnicu i oni mi kažu ko je zapravo umro. Ja padnem u nesvest. Nakon toga krenem za Beograd, ali ne znam kako da kažem to deci - prisetila se pevačica najbolnijeg trenutka u životu, pa dodala:

- Pozvala sam mog prijatelja i rekla da ću deci reći sve ujutru kada budu odmorni i sveži, ali nisam znala kako to da izvedem. Zovem prijatelja i kažem mu da dođe hitno kod mene oko pola 8, a ja ću se onesvestiti i leći u spavaću sobu. Ja kažem deci da svrate kod mene nešto se ne osećam dobro i oni dođu. Ja ležim, njima ništa nije jasno. Doktor da im da inekciju, oni neće ni za živu majku, ali on je bio genijalac i ostao. Treba da im saopštim, ali ja ne mogu. Pitam doktora da li im deluje inekcija, oni me pitaju šta je mama? Ja kažem da mi nije dobro, pala sam sinoć u nesvest i kažem bratu da im kaže, da ja ne mogu. On im kaže primite moje saučešće, vaš tata je umro. Ćerka je patološki vezana za njega, bolje da ne pričam. Nakon njegove smrti sam shvatila koliko su naša deca sposobna i pametna. Takvo sam poverenje stekla u njih da se ne bojim više ničega. Ja i dan danas žalim strašno što je on umro. On je imao anginu koju je krio i od mene i od dece. Ne znam da li je to ili trbušna arterija, ali sa jedne strane sam jako ljuta na njega i njegove prijatelje što mi nisu rekli. Spasila sam pet, šest života, a njegov sam ispustila. Ćerka je strašno patila i žao mi je što nije bio duže uz unučiće - priznala je Nada.

Nakon 16 godina kojih ste živeli zajedno, vi niste hteli da se zaljubite?

- Tako je, a posle sam se udala iz inata. Stala sam na taj ludi kamen da ne bih bila ljubavnica, meni je to nešto najgore. Ja sam zavolela tog čoveka, ali ni približno kao Mikija. Venčali smo se, deca su bila uz mene. Moja deca su se divno slagali sa njim, čak je on i doveo svoju decu i mi smo ih zajedno čuvali. Bog mi je svedok da njegovu decu nisam odvajala od moje, ako sam činila, onda sam više činila njegovoj deci. Oni mene i dan danas posećuju - rekla je Nada.

Obzirom da ste danas slobodni, šta vam je ta sloboda donela u životu?

- Donela mi je moj mir, ja sam očistila mnogo ljudi oko sebe i ostao je jako mali krug. Tako sam sebe organizovala d aje meni prelepo u toj svojoj oazi. Deca me zovu, dolaze. Snajka mi svaki dan donosi ručak, sve imam. Nemam nikog ko će mi doneti sekiraciju. Meni više niko ne treba - priznala je Nada.

Koga ste uhvatili sa ljubavnicom?

- Pa Acu naravno. Dolazimo mi na sud i ja krenem da pričam sve najlepše o njemu, mene sudija pita da li sam ja došla da se pomirim ili razvedem? Ja kažem da se razvedem namerno, ali razlog je što živi po principu oženjen sam kao momak živim, to je njegov život, ali ja nisam za to. Uhvatila sam ga mnogo puta, ali nastavljala sam dalje zbog njegove i moje dece. Bila sam ljuta na njega mnogo. Njegova ćerka je bila u gimnaziji i ja sedim sa komšinicom na terasi i pričam o razvodu, ona čuje i priđe. Kaže mi slušaj me Nado ti možeš da se razvedeš od koga hoćeš, ali ti imaš obavezu. Gde ideš ti idem i ja i onda ja tako plačem i odlučim da ostanem sa njim.

Autor: N.Brajović