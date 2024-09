Izudarala sam je: Pevačica otkrila kakva je bila kao student, pa otkrila zašto je počela da peva (VIDEO)

Novinar TV Pink Nemaja Vujičić u novom izdanju autorskog podkasta "Na liniji života sa Nemanjom" ugostio je pevačicu Nadu Obrić koja je po prvi put otvorila dušu o svom životu, borbi sa karcinomima i želji da živi život na onaj način na koji ona hoće.

Estradna umetnica, Nada Obrić govorila je u podkastu portala Pink.rs o svom školovanju pre nego što je počela da se bavi pevanjem.

- Ja sam se u Zvorniku navila muzikom i pevala sam kulturno umetničkom društvu i bavila sam se gimnastikom, tu sam imaka velike uspehe. Bila sam prva u Republici i šesta u Jugoslaviji, imali smo dasku za skakanje na koju sam vežbala, a na takmičenju nešto potpuno drugačije. Dobila sam nulu na preskoku, ali i sa tom nulom ja budem šesta. Imali smo sjajnu školsku ekipu, sve što je trebalo ja sam bila tu da igram. Sećam se jednog takmičenja trčanje na 100 metara, svaki sekund je bitan, a neka naša drugarica se zapričala sa nekim dečkom i zove nas da je čekamo, a mi već prešli pola rute - rekla je Nada i otkrila da li je zbog toga prestala da se bavi gimnastikom:

- Nisam odustala, prosto društvo nije bilo kao ranije i eto, sve se kod mene izdešavalo slučajno. Ne smem da zaboravim svoje selo i moju baku Đuku, moja baka me obožavala. Imala je neko suvo meso koje je čuvala samo za goste, a ja joj kažem daj mi bako mesa da sa duše tugu skinem ili da umirem, ona se smeje - priznala je Nada.

Kada ste shvatili da će muzika biti vaš životni poziv i da će 70. godina biti ključ svega što dolazi? - upitao je voditelj emisije Nadu tokom razgovora o njenom detinjstvu.

- To sam shvatila tek posle druge ili treće ploče. Počela sam iz studentskog doma, moja cimerka je imala neki rođendan i tu se zapevalo, jedan dečko mi kaže da prelepo pevam i zamoli me dad dođem u KUD da bi se on hvalio kako me on doveo. Ja pristanem i dođem na probu i u momentu odmah budem primljena, tada je već prošlo godinu dana i mi krećemo na koncerte. Ja nisam bila našminkana, a sve druge devojke jesu, mene direktor pita zašto nisam našminkana, a ja mu kažem da ja nemam uopšte šminku. Nisam imala novca da kupim sebi, on mi kaže da ja moram imati na sceni šminku, a ja niti sam planirala scenu, niti šminku. Rekoh mu tada da može samo da nađe nekog ko će da me našminka jer ću ja i sledeći put ako budem nastupala doći bez šminke. Društvo mi je kupilo šminku, ali ja ne znam ni danas zašto su u nekom momentu vodim te programe - otkrila je Nada.

Kako je izgledao vaš život u domu? - upitao je voditelj.

- Pa kao i svakog studenta, bila sam mirna i nikada nisam bežala. Bila sam predesednik disciplinske komisije i ja izudaram jednu devojku. Ovo ti je ekskluziva, naravno zbog toga su me suspendovali sa mesta predsednika, ali ja odbranim sebe i nisu me kaznili - priznala je Nada.

Kada ste vi počinjali koga ste sve imali priliku da upoznate?

- Nastupala sam sa velikim sarajevskim imenima i onda je 1972. godine održana jedna velika manifestacija i svako je odabrao svog pevača i početnika. Mene su odabrali iz Beograda ekspres politika, a ja tada nisam imala haljinu da nastupim, ali eto kupio mi je Daša pokojni sa kojim sam počela da radim. Nisam imala nikada ni nokte, pa kupim neke nokte i nalepim, a nisam znala ni kako i oni mi otpadnu pre nastupa - otkrila je Nada.

Vi ste odlučili da upišete fakultet? - upitao je voditelj.

- Da, ja sam imala sve moguće uslove za dom i to je bilo rešenje. Dva dana do polaska na fakultet tata i ja idemo do fakulteta i spiskova za dom, kad mene nema ni na jednom spisku. Ja nisam dobila dom, nemam gde, ja u Sarajevu nemam ništa. Tata čupa kosu sa glave i odluči da odemo prvu noć u hotel. Sutradan tata mi kaže da nema rešenje i da je najbolje da se vratimo kući, pa da sledeće godine probam opet. Ja kažem nema šanse, ja ostajem ovde ne vraćam se za Zvornik. Plakala sam da ga ubedim da on ode kući, a da ne brine za mene. Ja dođem u dom u kancelariju kod direktora i kažem mu ja sam ta i ta i rekla sam kakva je situacija. Dobro sam se isplakala njemu, a on mi kaže da moram da izađem iz kancelarije - otkrila je Nada, pa dodala:

- Ja kažem njemu da ću u njegovoj kancelariji spojiti dve fotelje i da ću tu spavati, a da će mi stvari biti u koferu. Zamolim ga i kažem mu da ću biti tu dok on ne dođe na posao, pa kad dođe ujutru ću izaći i uveče se opet vratiti. On kaže ma kakvi, to je nemoguće. Ja mrtva hladna kažem, pa dobro onda vi me prijavite policiji. Čovek me pita da li sam ja normalna? On zove nekog Mirsadu, zamoli ga da me prime na dve nedelje i ja ostanem mnogo duže. Ja sam se odmah ubacila na fakultetu u sve obaveze, postala sam predsednik za dodelu stanova i tako se ja snađem. Posle sam sebi za sledeću godinu dodelila sobu. To su dani koji se ne zaboravljaju, ja mojim roditeljima nikad nisam pričala kroz šta sam prošla - rekla je Nada.

Autor: N.Brajović