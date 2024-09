Što taj rak mora uvek da pobedi, hoću da pobedim JA: Nada Obrić progovorila o najtežoj bolesti koju je uspela da prevaziđe TRI PUTA! (VIDEO)

Novinar TV Pink Nemanja Vujičić u novom izdanju autorskog podkasta "Na liniji života sa Nemanjom" ugostio je pevačicu Nadu Obrić koja je po prvi put otvorila dušu o svom životu, borbi sa karcinomima i želji da živi život na onaj način na koji ona hoće.

Pevačica Nada Obrić otvorila je dušu o svojoj teškoj bolesti sa kojom se borila, a to su bila čak tri karcinoma:

Nado nastavili ste dalje kada su vas svi otpisali. Davali su vam dva meseca života, a vi ste ovde i dalje sa mnom - rekao je voditelj.

- Ja sam instiktivno osetila svaki rak, osetila sam jednostavno. Imala sam tri komada, na tri različita mesta. Svaki put je to bila Božija volja, ja sam dolazila u minut do dvanaest. Instikt me je vodio. Osetim da nešto nije u redu sa mnom, ali ne znam šta. Kada sam prvi karcinom dobila, ja sam bila najzdravija na svetu, trenirala sam i imala pločice na stomaku. Odem u neku robnu kuću sa mužem i ugledam pidžame i kažem sebi trebaće mi ovo ako se razbolim, pamuk je i lako će upijati znoj. Dok sam plaćala shvatim da sa mnom nešto nije u redu jer ja kod kuće imam 50 spavaćica. Dok sam išla kod kuće kreće da mi se vraća film u glavi i ja shvatim da nešto nije u redu. Kad sam došla kući ja kažem moramo se vratiti za Beograd meni nije dobro, ja idem u 13 časova sutra letim za Beograd - otkrila je Nada, pa dodala:

- Mi krenemo kući i dođemo pred zoru kući. Ja kažem deci da bih volela da odem kod lekara, deca ostaju u šoku. Kućni prijatelj nam je bio ginekolog, ja uradim pregled i on uzima isečak šalje na analizu. Zove on u sredu popodne, e Nale kako je Nale, sav onako lepršav. Ja kažem ja imam rak, on kaže meni ko ti je javio? Tako sam mu olakšala da mi prizna, jer je morao da mi kaže. Onda je nastala trka da se to što pre reši. Morala sam hitno na operaciju, odmah sam u GAK ušla, operisana i sve uz to što ide. Rekli su mi da mi je stalo srce u toku operacije, pa su morali da me reanimiraju. U apartmanu sa mnom je bila ćerka i mamina sestra. Ja gledam njih, njihove oči, njihov strah i kažem sebi neću ja da umrem, jednostavno neću. Što taj neki rak mora da pobedi uvek ,nek se desi da pobedim ja. Hoću da živim, imam obavezu prema ljudima koji ceo život slušaju moje pesme. Ja dok sam spavala meni je bio raj, kad se probudim shvatim da ja nisam bila tu nego negde gore, ali kažem sebi ja ću biti u raju, ali ne još - ističe Nada.

- Plakala sam noću, kada niko to ne vidi i ne čuje, a preko dana sam ja njih motivisala i tešila. Imala sam uvek sreću da sam našla dobre lekare, što je jako važno. Mene vode na operaciju i ja kažem profesoru Tasiću sada sam u vašim rukama, on kaže ti si u Božijim, pa onda u mojim rukama. Tu rečenicu uvek pamtim - priznaje Nada.

Nakon toga vi se kasnijih godina opet suočavate sa tom bolešću i to dva puta - rekao je voditelj.

- Da imala sam, ali ne na istim mestima. Kad sam bila na kontroli čuveni Čodić mi kaže da ovo nije doživeo u svojoj karijeri da ima tri karcinoma i to da nijedan nema veze s drugim - priznala je Nada.

Jel ste bili uplašeni kada ste čuli sledeći put? - upitao je voditelj.

- Nisam, mislim šta da ti kažem. Moja poslednja operacija trajala je više od 11 sati - otkrila je Nada, a šta je još imala da kaže pogledajte u video snimku ispod teksta.

Autor: N.P.