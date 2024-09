Nisu mogli zajedno, a nisu mogli jedno bez drugog: Nada Obrić progovorila o teškom odrastanju i roditeljima, priznala da je kumovala NJIHOVOM RAZVODU!

Novinar TV Pink Nemaja Vujičić u novom izdanju autorskog podkasta "Na liniji života sa Nemanjom" ugostio je pevačicu Nadu Obrić koja je po prvi put otvorila dušu o svom životu, borbi sa karcinomima i želji da živi život na onaj način na koji ona hoće.

Estradna umetnica, Nada Obrić govorila je u podkastu portala Pink.rs o svom odrastanju, roditeljima, njihovom razvodu, ali i pomirenju.

- Svaka godina je sama za sebe specifična, čini život, a to je naš život koji mi radimo kako radimo, svaka godina je sastavni deo nas i našeg života i svaka godina je lepa za sebe. Ja imam puno godina i presrećna sam, ponosna sam na svoje godine, i na sve što sam uradila u životu - rekla je Nada na početku emisije pa je dodala:

- Bitno je da ćovek ne proćarda svoj život. Moram da kažem da je moje detinjstvo bilo lepo, prelepo, ali i teško. Nisam nikada o tome govorila, čak ni svojoj deci.. - krenula je Nada da priča:

- Mama i tata su živeli u nekom čudnom braku, nisu mogli zajedno, ali nisu mogli ni jedno bez drugoga. Ja sam to prolazila sa njima, uvek sam bila vođa... Ljudi su mene tako gledali, bila sam autoritet, a to mi je i tata govorio. Kada je bila frka između njega i mame, ja sam uvek bila na njenoj strani, a on je to znao. U našoj kući je bilo dosta pesme, tata je svirao tamburicu, a oni su se tako i upoznali. Mama je pobegla od svojih jer su bili protiv njene veze sa tatom.

Voditelja je zanimalo kako je pevačica uspela da se izbori sa mnogim problemima u detinjstvu:

- Borila sam se, bilo je frka tamo, frka ovamo, ali gurala sam, bila sam u sredini. Ja sam imala brata, mlađi je od mene godinu dana, a on je bio drugačiji od nas, povlačio se u sebe. Moja mama je bila veseljak, domaćica beskrajna. Dođeš kod moje mame u 12 popodne, ti misliš da je ona sve vreme čekala tebe, a tako je bilo i u četiri ujutru. Oni nisu mogli jedno bez drugog, a na kraju su i sahranjeni zajedno, moji roditelji, a spomenik im je veoma neobičan, baš zbog toga. Oni nisu opstali zajedno, ja sam kumovala njihovom rastanku... Moram da kažem da sam ja tražila tati žene, prosila za njega žene. Mama je prešla da živi u Sarajevo u svom stanu, ja sam morala da objasnim i jednom i drugom da neću da dolazim u situaciju da se oni ne viđaju, ja sam ih pomirila na kraju.

Autor: N.Brajović