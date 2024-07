Ubili su mi oca, a onda pokušali mene! Aca Bulić o ubistvu oca Juse: Bio mi je na svadbi u Londonu, upucali su ga čim je sleteo u Srbiju (VIDEO)

Novinar TV Pink Nemaja Vujičić u novom izdanju autorskog podkasta "Na liniji života sa Nemanjom" ugostio je Acu Bulića, čiju ćete filmsku životnu priču moći premijerno da pogledate večeras u 20h na Jutjub kanalu Pink.rs i portalu Pink.rs.

Aca Bulić je momak sa beogradskog asfalta, svedok vremena devedesetih. Rame uz rame sa Giškom, Ljubom Zemuncem, Lukom Bojovićem, Čumetom, Arkanom, Legijom i mnogim "opasnim mangupima" tog doba. Ubicu je gledao sopstvenim očima, a London ga je bar na kratko spasio preranog odlaska sa ovog sveta.

U svojoj emotivnoj životnoj ispovesti do detalja se prisetio očevog ubistva, za koje je saznao dok je bio u Londonu.

- Dešava se to ubistvo, sedam na avion i vraćam se nazad. Istog dana pokušavaju i mene da ubiju, tada vidim i ko je i šta je, sklapam kockice. Dosta težak period za mene koji sam prošao kako sam prošao. Mislim da je prošlo okej... Nisam pravio neke gluposti, vodio sam računa, vodio fudbalske klubove, razvio par biznisa sa majkom u međuvremenu, da bismo mogli sve to da izdržimo i opstanemo - ispričao je Bulić i dodao:

- Pet dana pre toga sam rešio da se oženim. Da nisam to uradio, ne bih ni video Jusu. Sve se to nekako brzo desilo, on je došao u London, bio na toj svadbi, kao i par prijatelja. Tada sam ga poslednji put video. Video sam da nešto nije u redu, ali nisam očekivao tao brzo. On je sutradan, kada je sleteo, bio ubijen i ja sam se vratio. Javio mi je Čume. Doduše, nije mi rekao konkretno, samo mi je rekao da se nešto desilo - prisetio se Bulić.

Govorio je i o svom detetu, za koje mnogo godina kasnije veruje da je ukradeno, ali i o brojnim pojedinostima iz svog privatnog života.



