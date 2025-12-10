AKTUELNO

Haos na izlazu iz Srbije: Čeka se i do 8 sati, formirane kolone

Teretna vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovcima izlazu iz zemlje, osam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Horgoš čekaju šest sati, na Kelebiji, Bezdanu i Šidu po pet, a na Sremskoj Rači tri sata.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

