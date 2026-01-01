✨ 5 Novogodišnjih Crtaća Koji Donose Magiju Praznika ✨

Nova godina je savršen trenutak da se cela porodica okupi, ušuška pod toplim ćebetom i uživa u čaroliji animiranih filmova. Deca posebno vole praznične crtaće – pune snega, lampica, avantura i toplih poruka o prijateljstvu i dobroti. Donosimo listu pet novogodišnjih crtaća koji će u dom uneti radost i praznični duh!

1. Polar Express

Ovaj prelepi animirani film prati dečaka koji neverovatnim vozićem kreće na putovanje do samog Severnog pola. Putem otkriva važnost vere, prijateljstva i magije koja živi u svakom od nas. Savršen je za decu svih uzrasta i pravo malo remek-delo praznične atmosfere.

2. Kako je Grinč ukrao Božić (animirana verzija)

Grinč, zeleni mrzovoljko koji ne voli praznike, odluči da ukrade Božić. Ali uz malu devojčicu Sindi Lu, shvata da praznici nisu u poklonima već u ljubavi i zajedništvu. Ovo je smešan, topao i poučan crtać koji deca obožavaju.

3. Arthur Christmas (Arturnov Božić)

Šta se dešava kada Deda Mrazov sin Artur krene u misiju da isporuči poklon jednoj zaboravljenoj devojčici? Mnogo humora, akcije i modernog pogleda na Deda Mrazovu “kompaniju”. Crtać je idealan za savremenu decu koja vole kombinaciju tehnologije i čuda.

4. Frozen – Snežno kraljevstvo (i novogodišnji kratki specijali)

Iako nije strogo novogodišnji, “Frozen” i njegovi kratki zimski specijali donose pravu snežnu bajku. Elsa, Ana, Olaf i ekipa vode decu u svet zimskih avantura, toplog srca i poruka o ljubavi i hrabrosti.

5. Mickey’s Once Upon a Christmas / Mickey’s Twice Upon a Christmas

Miki Maus i društvo pripremaju najlepše praznične priče – o porodičnoj ljubavi, deljenju, dobroti i pravim vrednostima. Idealni kratki crtaći za mlađe mališane koji vole nežne, vesele i jednostavne priče.

🎄 Zašto gledati praznične crtaće?

Zato što podsećaju i male i velike na ono najvažnije: ljubav, dobro srce, porodično zajedništvo i radost darivanja. A deci pružaju magiju koju pamte celog života.

Uživajte u praznicima i srećna Nova godina! ✨🎅🎁

Autor: D.Bošković