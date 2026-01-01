✨ 5 Novogodišnjih Crtaća Koji Donose Magiju Praznika ✨

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, YouTube Printscreen ||

Nova godina je savršen trenutak da se cela porodica okupi, ušuška pod toplim ćebetom i uživa u čaroliji animiranih filmova. Deca posebno vole praznične crtaće – pune snega, lampica, avantura i toplih poruka o prijateljstvu i dobroti. Donosimo listu pet novogodišnjih crtaća koji će u dom uneti radost i praznični duh!

1. Polar Express

Ovaj prelepi animirani film prati dečaka koji neverovatnim vozićem kreće na putovanje do samog Severnog pola. Putem otkriva važnost vere, prijateljstva i magije koja živi u svakom od nas. Savršen je za decu svih uzrasta i pravo malo remek-delo praznične atmosfere.

2. Kako je Grinč ukrao Božić (animirana verzija)

Foto: Printscreen YouTube/ FilmSelect Trailer

Grinč, zeleni mrzovoljko koji ne voli praznike, odluči da ukrade Božić. Ali uz malu devojčicu Sindi Lu, shvata da praznici nisu u poklonima već u ljubavi i zajedništvu. Ovo je smešan, topao i poučan crtać koji deca obožavaju.

3. Arthur Christmas (Arturnov Božić)

Šta se dešava kada Deda Mrazov sin Artur krene u misiju da isporuči poklon jednoj zaboravljenoj devojčici? Mnogo humora, akcije i modernog pogleda na Deda Mrazovu “kompaniju”. Crtać je idealan za savremenu decu koja vole kombinaciju tehnologije i čuda.

4. Frozen – Snežno kraljevstvo (i novogodišnji kratki specijali)

Iako nije strogo novogodišnji, “Frozen” i njegovi kratki zimski specijali donose pravu snežnu bajku. Elsa, Ana, Olaf i ekipa vode decu u svet zimskih avantura, toplog srca i poruka o ljubavi i hrabrosti.

5. Mickey’s Once Upon a Christmas / Mickey’s Twice Upon a Christmas

Foto: Printscreen YouTube/ Oswald Rabbit

Miki Maus i društvo pripremaju najlepše praznične priče – o porodičnoj ljubavi, deljenju, dobroti i pravim vrednostima. Idealni kratki crtaći za mlađe mališane koji vole nežne, vesele i jednostavne priče.

🎄 Zašto gledati praznične crtaće?

Zato što podsećaju i male i velike na ono najvažnije: ljubav, dobro srce, porodično zajedništvo i radost darivanja. A deci pružaju magiju koju pamte celog života.

Uživajte u praznicima i srećna Nova godina! ✨🎅🎁

Autor: D.Bošković

