Započnite Novu godinu sa stilom uz Kiğılı – pokloni koji ostavljaju utisak

Nova godina donosi priliku da obradujete sebe i svoje voljene – Kiğılı kolekcija spaja eleganciju, udobnost i praznični duh.

Nova godina je trenutak kada želimo da iznenadimo svoje najbliže i obradujemo sebe poklonima koji imaju posebnu vrednost. Kiğılı vam donosi novogodišnju kolekciju koja kombinuje bezvremenski stil, kvalitet i udobnost – savršeno za prazničnu sezonu.

Od elegantnih dodataka poput kaiševa, novčanika, marama i kravata, do odela, košulja, jakni, džempera i kaputa – svaki komad iz Kiğılı kolekcije osmišljen je da bude idealan poklon. Dizajnirani od vrhunskih materijala i modernih detalja, ovi proizvodi su pravi izbor za zimu. Posebno stilizovane poklon kutije Kiğılı dodaju luksuzan pečat, pretvarajući svaki poklon u nezaboravno iznenađenje.

Za porodicu, prijatelje ili sebe – savršen poklon je na dohvat ruke.

Uživajte u prazničnim popustima do 40% na zimsku kolekciju i dočekajte Novu godinu udobno i sa stilom.

Kupovina je jednostavna – poručite online putem ananas.rs ili posetite najbližu Kiğılı prodavnicu:

- Beograd

- TC Ušće

- TC Delta City

- BEO Shopping Center

- AVA Park

- Novi Sad

- BIG FASHION Novi Sad

- Niš

- TC Delta Planet

Uz Kiğılı, svaki poklon postaje znak pažnje i stila, a Nova godina prilika da zablistate.

Autor: Dalibor Stankov