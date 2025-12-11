ČAK TRI POVIŠICE U 12 MESECI, A SLEDEĆA STIŽE VEĆ 1. JANUARA: Ovaj sektor godinama bio zapostavljan, sad je prosečna plata skoro 1.000 EVRA

U 2025. godini zaposleni u obrazovnom sistemu Srbije dočekali su nešto što se decenijama smatralo nedostižnim, njihove plate prvi put u istoriji izjednačile su se sa republičkim prosekom.

Zahvaljujući čak tri povećanja u jednoj godini, prosečna plata u prosveti sada iznosi 969 evra, što je istorijski maksimum i pokazatelj da obrazovanje zauzima centralno mesto među državnim prioritetima.

Ovaj rast posebno dobija na težini kada se uporedi sa podacima iz prethodnih godina, 2012. godine prosečna plata nastavnika bila je samo 407 evra, što znači da je danas više nego 2,5 puta veća. Za nešto više od decenije, sektor koji je godinama bio među najpotcenjenijima sada se približava standardu koji odavno zaslužuje.

Tri povećanja u jednoj godini

- povećanje od 11%,

- dva uzastopna povećanja od po 5% na koeficijent.

Ovakva dinamika rasta plate nikada ranije nije zabeležena u prosveti, čime se ova godina već upisala kao jedna od najvažnijih za materijalni status nastavnika i ostalih zaposlenih u školama.

Obrazovanje kao prioritet države

Nakon ovogodišnjih rekorda, planiran je i novi rast plata od 1. januara 2026. godine, čime država potvrđuje da će nastaviti da ulaže u obrazovni sistem i da je cilj dugoročno poboljšanje statusa prosvetnih radnika.

Ovo predstavlja period u kojem se plate u prosveti ne povećavaju sporadično ili bez jasnog plana, već kroz definisane, ugovorom zaštićene modele i precizne vremenske rokove.

Gašić: Prvi put da smo se izjednačili sa republičkim prosekom

Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika za Kurir objašnjava da se efekti povećanja jasno vide već sada, te da je ovo ključni pomak u borbi za dostojanstven položaj prosvetnih radnika.

- Mi smo početkom ove godine potpisali Poseban kolektivni ugovor s Vladom, koji definiše naša primanja i vezuje ih za prosečna primanja u Republici Srbiji. U Posebnom kolektivnom ugovoru piše da će od januara 2026. godine dolaziti dva puta godišnje do usaglašavanja naših primanja s prosečnim zaradama u Srbiji, a da smo u ovoj godini dobili ukupno tri povećanja, prvo 11 odsto i potom dva puta po pet procenata na koeficijent.

Ono što posebno naglašava jeste da se povećani iznos odnosi samo na osnovnu platu, bez dodataka za razredno starešinstvo, godine staža, prekovremeni rad, složenost posla i rukovodeće funkcije.

Dakle, reč je o čistom, osnovnom iznosu, što rast čini još vrednijim.

Autor: Iva Besarabić