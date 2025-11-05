Koliko će iznositi plata u javnom sektoru posle povećanja od 1. januara? Detaljna računica po zanimanjima! Povišice i do 100 evra

Plate u javnom sektoru od januara 2026. godine biće veće 5,1 odsto. To znači da će već u februaru na račune mesečno u proseku leći između 4.000 i 15.000 dinara više, zavisno od radnog mesta i sektora u kom rade

"Da smo imali veću stopu rasta povećanje plata bi išlo i do sedam odsto. Velike su ekonomske štete od blokada. Međunarodni monetarni fond (MMF) je dozvolio da od početka godine plate u javnom sektoru budu povećane četiri odsto, imali smo teške razgovore sa njima prethodnih dana imajući u vidu stopu ekonomskog rasta i povećanje penzija“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Prva.

Naveo je da veruje da će tokom sledeće godine biti dodatno povećanje plate zaposlenima u policiji i vojsci.

„Verujem da ćemo tokom sledeće godine posebno za policajce i specijalne jedinice, za brigadu i žandarmeriju, za one koje su na terenu, za Kričkovu jedinicu, da uvećamo plate. To mislim i za tenkiste i druge rodove u Vojsci Srbije“, kazao je on.

Koliko je onda to po zanimanjima?

Plata nastavnika u osnovnim i srednjim školama, sa povećanjem od 5 odsto bila bi veća od 106.000 dinara.

Prosečna plata medicinske sestre biće veća od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara, specijaliste, prelaziće 170.000 dinara. Očekuje se i redovno povećanje plata u prosveti od 1. januara 2026. godine.



Prema podacima Ministarstva odbrane, zarada profesionalnih vojnih lica trenutno iznosi od 111.739, koliko iznosi plata razvodnika, do 322.852 dinara, koliko primaju generali.

Za njih će povećanje od 5,1 odsto značiti i veću zaradu za 5.698 dinara za razvodnika, do 16.465 dinara za generale.

Zaposleni u državnoj administraciji od januara će imati u proseku zarade veće za 6.352 dinara, lekari specijalisti za 8.600, a medicinske sestre za 4.590 dinara.

Zanimanje plata u oktobru 2025. plata u januaru 2026.986 (u dinarima)

nastavnik 106.986 112.442

razredni starešina 119.878 125.991

lekar opšte prakse 134.565 141.427

medicinska sestra 90.939 95.576

doktor specijalista 168.520 177.114

policajac 89.910 94.495

U Savezu samostalnih sindikata Srbije kažu da je najava da će povećanje izvesno biti.



- Mislim da neće svi biti obuhvaćeni tim procentom povećanja. Ono što mi znamo je da u nekim sektorima neće biti uopšte povećanja, a da će u nekim biti to povećanje od pet do osam odsto maksimalno - rekao je Zoran Mihajlović iz tog sindikata ranije za "Blic Biznis".

Ko može da očekuje povećanje plate?

Tek kada bude usvojen budžet za 2026. godinu, kaže Mihajlović, biće jasna slika koliki su procenti i u kojim sektorima će biti koliko povećanje. On podseća da su dva sektora, prosveta i zdravstvo, potpisali kolektivni ugovor i početkom ove godine imali jedno povećanje i u oktobru drugo.

- To je ono usklađivanje na osnovu tog sporazuma koji su potpisali sa resornim ministarstvima. Ovo redovno povećanje plata od 1. januara sledeće godine nije, koliko mi imamo informacija, predviđeno za sve - rekao je Mihajlović .Kada je reč o povećanju plata od januara 2026. godine, Mihajlović je naveo da će samo prosveta i zdravstvo biti obuhvaćeno tim povećanjima, a da ga ostali sektori u javnom sektoru neće dobiti.

On je rekao da ranije nisu svi u javnom sektoru dobijali isti procenat povećanja.

- Uglavnom je to pratilo neku inflaciju i neke inflatorne tokove, tako da se dešavalo da svi dobiju neki procenat povećanja - rekao je Mihajlović.

Autor: D.Bošković