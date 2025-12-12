SADA JE VEĆ SIGURNO: Bez snega u Srbiji minimum do ovog datuma

Nastavlja se uticaj snažnog anticiklona nad našim područjem. Polje visokog vazdušnog pritiska sprečava prodor ciklona i padavina sa Atlantika, ali i prodor ledene vazdušne mase iz polarnih predela.

Usled ovakve sinoptičke situacije, sve do početka sledeće sedmice u nizijama, dolinama i kotlinama biće maglovito, dok će na jugu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro i toplije.

Temperatura će se kretati od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6 stepeni.

Od sredine sledeće sedmice očekuje se oblačnost sa zapada i sa Mediterana i jačanje južnog strujanja, pa će doći do razbijanje magle u svim predelima.

Prema trenutnim prognozama, bar do 27. decembra ostaće natprosečno toplo, uz temperature iznad 10 stepeni, tokom pojedinih dana i do 15 stepeni.

Biće uglavnom stabilno.

Dakle, i narednih desetak dana u Srbiji bez zimskog zahlađenja i snega.

Autor: Iva Besarabić