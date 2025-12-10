VREMENSKI RASKOL! Na ovim mestima temperatura skače do 15 stepeni, a na ovim pada i do 0 - Evo kakvo nas vreme čeka do kraja godine

Nastavlja se uticaj snažnog ciklona, a polje visokog vazdušnog pritiska uslovljavaće stabilno i suvo vreme. Ovakva sinoptička situacija jednom delu zemlje doneće vedro i toplo, a drugom maglovito i hladno vreme.

Od četvrtka do kraja sedmice u nižim predelima Srbije, naročito na severu i zapadu Srbije, u Beogradu, u dolinama i kotlinama, kao i duž reka tokom većeg dela dana biće maglovito ili uz nisku oblačnost.

Na jugu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biće sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni, u predelima sa maglom od 1 do 5 stepeni.

Dakle, u mnogim predelima očekuje se temperaturna inverzija. U tom sloju temperatura vazduha raste sa visinom, pa će zato mnoge planine i viši predeli biti znatno topliji od maglovitih nižih predela, gradova, dolina i kotlina.

Da li ćemo imati pravu zimu?

U predelima sa maglom, a u urbanim i industrijskim predelima, vazduh će zbog smoga i zagađujućih čestica biti veoma zagađen.

U prilog ovakvom vremenu ići će anticiklon, uz vrlo visok vazdušni pritisak i veoma slabo strujanje vazduha. Atmosfera će se ponašati kao poklopac.

Prema trenutnim prognozama, ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom ne očekuje se ni u narednih desetak dana.

Razlog ovome je snažna aktivnost ciklona iznad Atlantrika, koji prema evropskom kopnu šalju veoma toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana. Istovremeno, polje visokog vazdušnog priiska, predstavljaće bloking za prodor ciklona i oblačnih sistema sa padavinama unutar evropskog kopna.

Kada je reč o Novoj godini, u ovom trenutku je i više nego rano prognozirati šta se očekuje tokom tih dana, ali bar do pred sam kraj ove godine nema na vidiku da će doći do jačeg zahlađenja sa padavinama.

Autor: Iva Besarabić