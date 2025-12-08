OVAKVO VREME NISTE OČEKIVALI U NASTAVKU DECEMBRA: Srbiju očekuje i do 17 stepeni, EVO i kada, ali i jedna loša pojava

Vreme u Srbiji u narednom periodu biće suvo, a pod uticajem snažnog anticiklona i stabilno. Ovakva sinoptička situacija dovešće do toga da u mnogim predelima bude dosta sunca, uz znatno toplije vreme i temperature i do 15 stepeni.

U pojedinim nizijama i kotlinama magla i niska oblačnost očekuju se tokom većeg dela dana i u tim predelima biće najhladnije.

U drugoj polovini sedmice magla i niska oblačnost biće veoma česta pojava u nizijama, dolinama i kotlinama, naročito u Vojvodini, ali i u Beogradu, i u tim predelima biće dosta hladnije, uz temperature od 0 do 5 stepeni. Istovremeno, u predelima sa sunčanim vremenom i na planinama biće vedro i znatno toplije, uz temperature iznad 10 stepeni, ponegde i do 14–15 stepeni.

Dakle, biće prisutna temperaturna inverzija, odnosno da temperatura vazduha raste sa visinom, pa otud da će u nizijama biti hladnije nego na planinama.

U urbanim predelima sa maglom očekuje se i smog, pa će i vazduh biti dosta zagađen.

Sledeće sedmice nad našim područjem sve više bi jačala aktivnost ciklona, uz pojačanje južnog vetra. Biće dosta toplije, uz temperature do 15 stepeni, lokalno i do 17, a najtoplije biće oko 17–18. decembra.

Nakon toga uslediće postepeni pad temperatura, ali ostalo bi i dalje natprosečno toplo vreme.

Prema trenutnim prognozama, onog pravog zimskog zahlađenja sa snegom nema na vidiku.

Alarmantna situacija biće na planinama koje će biti bez snega, što je sve češći slučaj poslednjih godina.

Autor: Iva Besarabić