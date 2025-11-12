VREME SE POIGRAVA SA NAMA! Nakon prolećnih temperatura do 23 stepena, stiže ZAHLAĐENJE I SNEG, evo i kada

Srbija je pod uticajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, pa je vreme stabilno i suvo.

Ovakva sinoptička situacija ide u priog veoma gustoj magli nad Vojvodinom, dolinama i kotlinama, a tokom večeri, noći i jutra i nad centralnom Srbijom. Pod maglom će biti i Beograd, dok će u višim delovima grada tokom dana biti sunčano.

U tim predelima maksimalna temperatura biće tek od 8 do 10 stepeni.

Istovremeno, u ostalim predelima Srbije biće sunčano. Maksimalna temperatura biće do 20 stepeni. U Beogradu će u delovima grada sa maglom biti do 10 stepeni.

Ovakvo vreme zadržaće se do petka.

Za vikend se očekuuje jačanje ciklona sa Atlantika, uz pad vazdušnog pritiska i pojačanje jugozapadnog vetra, što će dovesti do razbijanje magle.



Očekuje se dodatni priliv vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike, pa će maksimalna temperatura za vikend biti i do prolećnih 23°C.

U nedelju se preko severa Srbije očekuje prolazno naoblačenje, u Vojvodini sa kišom.

Toplo se zadržava i u ponedeljak, ali do kraja dana i večeri sa severozapada uz jači prodor hladnog fronta sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jak jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni, po prodoru hladnog fronta povremeno i sa olujni udarima, a očekuje se i drastičan pad temperature vazduha.

U utorak i sredu osetno hladnije sa kišom, dok će na severu padavine prestati, uz delimično razvedravanje. Uz dalji pad temperature vazduha, u utorak krajem dana i u sredu na planinama jugozapadne, južne i jugositočne Srbije očekuje se i sneg, a snežna granica bi se spustila i niže od 800 metara.

Temperature će biti u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na vikend, a i u mnogim nižim predelima opale bi ispod 10 stepeni.



Zahlađenje bi bilo kratkotrajno, tako da bi potom usledilo otopljenje.

Autor: D.Bošković