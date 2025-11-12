TEMPERATURA 23 STEPENA, A ONDA KIŠA I ZAHLAĐENJE: Ovog datuma nagla promena vremena u Srbiji

Naše područje biće pod uticajem snažnog anticklona i vrlo visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme u Srbiji narednih dana biti stabilno i osetno toplije.

U većini mesta jutra će biti hladna i maglovita, do vikedna ponegde i uz slab mraz, naročito pri tlu, dok će tokom dana biti sunčano i osetno toplije zbog priliva toplije vazdušne mase sa Mediterana.

Jedino će u Vojvodini i pojedinim nizijama, kotlinama i dolinama magla se zadržati i duže tokom dana i u tim predelima biće hladnije.



Maksimalna temperatura narednih dana biće i do 21-22 stepeni, a u predelima sa maglom oko 10°C. Najtoplije će biti za vikend, temperatura na zapadu Srbije i do 23°C, naročito u Podrinju i u Kolubarskom okrugu.

Najtoplije biće u delovima zapadne i centralne Srbije, a najhladnine zbog magle na severu Bačke i Banata.

U petak se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra, tako da će tokom vikenda magla i mraz izostati u svim predelima. Očekuje se pad vazdušnog pritiska i sve više jačanje ciklona sa Atlantika.



To će biti uvod u promenu vremena koja se očekuje početkom sledeće sedmice, ali veću nedelju će preko Vojvodine proći prolazno naoblačenje sa kišom.

U ponedeljak uveče i tokom utorka Srbiju sa severozapada i zapada očekuje prolazno jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz osetniji pad temperature vazduha.

Autor: D.Bošković