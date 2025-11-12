AKTUELNO

Društvo

TEMPERATURA 23 STEPENA, A ONDA KIŠA I ZAHLAĐENJE: Ovog datuma nagla promena vremena u Srbiji

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Naše područje biće pod uticajem snažnog anticklona i vrlo visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme u Srbiji narednih dana biti stabilno i osetno toplije.

U većini mesta jutra će biti hladna i maglovita, do vikedna ponegde i uz slab mraz, naročito pri tlu, dok će tokom dana biti sunčano i osetno toplije zbog priliva toplije vazdušne mase sa Mediterana.

Jedino će u Vojvodini i pojedinim nizijama, kotlinama i dolinama magla se zadržati i duže tokom dana i u tim predelima biće hladnije.


Maksimalna temperatura narednih dana biće i do 21-22 stepeni, a u predelima sa maglom oko 10°C. Najtoplije će biti za vikend, temperatura na zapadu Srbije i do 23°C, naročito u Podrinju i u Kolubarskom okrugu.

Najtoplije biće u delovima zapadne i centralne Srbije, a najhladnine zbog magle na severu Bačke i Banata.

U petak se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra, tako da će tokom vikenda magla i mraz izostati u svim predelima. Očekuje se pad vazdušnog pritiska i sve više jačanje ciklona sa Atlantika.


To će biti uvod u promenu vremena koja se očekuje početkom sledeće sedmice, ali veću nedelju će preko Vojvodine proći prolazno naoblačenje sa kišom.

U ponedeljak uveče i tokom utorka Srbiju sa severozapada i zapada očekuje prolazno jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz osetniji pad temperature vazduha.

Autor: D.Bošković

#Jesen

#Srbija

#Vreme

#Vremenska prognoza

#promena

POVEZANE VESTI

Društvo

TEMPERATURA I DO 20 STEPENI! Ovo vreme novembar još nije video: Evo kada dolazi do velikog VREMENSKOG OBRTA!

Društvo

UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU DOK TRAJE! Temperatura uskoro PADA ZA 10 STEPENI

Društvo

SPREMITE SE, NEVREME JURI KA SRBIJI: Očekuju se obilni pljuskovi, moguće i grmljavinske oluje - OVI predeli će biti prvi na udaru

Društvo

OLUJNI UDARI VETRA STIŽU U SRBIJU Evo kad kreće haos, TAD ĆE I ZAHLAĐENJE

Društvo

Srbiji preti JAKA KOŠAVA: Evo koji dan donosi najjače udare, a kada slabi vetar

Društvo

STIŽU OLUJE: Do srede lepo vreme, a onda ŠOK OBRT - grad, grmljavina i pljuskovi