Putevi u Srbiji prohodni i bez snega, oprez zbog magle i mestimične poledice

Svi putni pravci u Srbiji su prohodni i nema snega, saopštilo je JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.05 časova.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

U napomeni za Zaječar, ukazuje se na učestale odrone duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

