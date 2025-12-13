AKTUELNO

VOZ ZA ŠEST MESECI PONOVO STAJE U NOVOM SADU Novo stajalište imaće i 150 parking mesta, uvešće se posebne autobuske linije, a evo šta je još istakao prvi čovek Grada Žarko Mićin

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Kabinet gradonačelnika Grada Novog Sada ||

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin govorio je danas o projektimu koji se tiče opremanja tehničko-putničke železničke stanice u gradu

-Tehničko- putnička stanica će biti buduće stajalište za Novosađane, koje će najkasnije za šest meseci biti spremno za prijem putnika. U tenderu, koji su raspisale Infrastrukture železnice, jeste i da se izgradi i parkiralište sa 150 mesta- istakao je za Euronjuz Mićin.

Gradonačelnik je naveo i da će na novo stajalište moći da uđe i autobus, te da će se uvesti i posebne autobuske linije.

-Napraviće se i biciklistička staza s obe strane Rumenačkog puta. Predviđeno je i jedno parkiralište za bicikle. Građani to očekuju, ogromna je gužva na Petrovaradinu, zato će ovo mnogo značiti građanima- zaključio je.

Autor: S.M.

