NA PET LOKACIJA U NOVOM SADU KANCELARIJE ZA INFORMACIJE O LEGALIZACIJI, INVESTITORIMA POPUSTI ZA DOPRINOSE Evo šta se sve danas rešava na Skupštini Grada

Skupština Grada Novog Sada danas zaseda o rebalansu budžeta, za koji je gradonačelnik Žarko Mićin naveo da je za 362 miliona dinara veći od prethodnog rebalansa.

Rebalans budžeta je utvrđen na 49,33 milijarde dinara.

-Za 362 miliona dinara je veći od prethodnog rebalansa. Ono što je važno, imamo uvećan prihod na kapitalne dobitke. To je važno jer se ljudi više zapošljavaju. Do kraja godine ćemo imati 15. fabriku u gradu- najavio je Mićin.

Prvi čovek grada kazao je i da je porez na imovinu uvećan za 110 miliona dinara i zahvaljujem se Novosađanima što redovno plaćaju porez.

-Trenutno imamo prihod oko 2,4 milijarde od doprinosa za građevinsko zemljište. Odlukom o doprinosima ćemo dati popust inestitorima koji u određenom vremenskom periodu uplate doprinose. Time očekujemo da napunimo budžet do kraja godine. Ovim rebalanskom radićemo i vodovodnu mrežu u Sremskoj Kamenici. Raspisana je nabavka za utiskivanje novih drenova u bunare. Za sada sve ide po planu. Ono što je važno spomenuti, u skladu sa novim zakonom o legalizaciji, mi ćemo Novosađanima omogućiti da na pet lokacija mogu da dobiju sve informacije o legalizaciji. To će biti u Gradskoj upravi za urbanizam, na Bulevaru cara Lazara u Urbanizmu, Mesnoj zajednici Kać, Petrovaradin i Veternik- zaključio je Mićin.

Autor: Jovana Nerić