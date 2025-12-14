AMSS: Na Batrovcima se čeka i do pet sati – evo kakva je situacija na ostalim graničnim prelazima

Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci jutros čekaju i do pet sati, dok je na Šidu zadržavanje oko dva sata. Na ostalim prelazima nema gužvi, saopštio je AMSS.

Gužve na Batrovcima i Šidu

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, najveće zadržavanje beleži se na izlaznom terminalu graničnog prelaza Batrovci, gde teretna vozila čekaju i do pet sati. Na graničnom prelazu Šid čekanje traje oko dva sata.

Ostali prelazi bez zadržavanja

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Takođe, nema gužvi ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Savet vozačima zbog magle

AMSS upozorava vozače da budu maksimalno oprezni i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Magla jutros smanjuje vidljivost, naročito na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kroz kotline i klisure, kao i na mostovima i drugim putnim objektima preko reka.

Autor: Dalibor Stankov