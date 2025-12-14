Kursna lista se menja u ponedeljak: Ovakvo će biti stanje

Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će iznositi 117,3544 dinara.

Dinar je prema evru slabiji u odnosu na prošli mesec i početak godine, dok je u odnosu na dolar zabeležio jačanje.

Dinar slabiji prema evru

Prema podacima Narodne banke Srbije, dinar je u odnosu na evro slabiji za 0,2 odsto u poređenju sa periodom od pre mesec dana. Na godišnjem nivou, kao i od početka godine, dinar je u minusu za po 0,3 odsto.

Jači prema dolaru

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je ojačao za 0,1 odsto i iznosi 99,9101 dinar za jedan dolar. U odnosu na period od pre mesec dana dinar je jači za 0,7 odsto, dok je na godišnjem nivou u plusu za 11,8 odsto, a od početka godine za 12,5 odsto.

Autor: Dalibor Stankov