Od sutra VELIKA kontrola! Saobraćajci traže ovaj prekršaj – dobro razmislite kad sednete za volan!

U periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine, u 34 evropske zemlje članice ROADPOL mreže, biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja.

Fokus će biti na otkrivanju vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Pojačane kontrole širom Evrope

Akcija se sprovodi u okviru ROADPOL mreže saobraćajnih policija Evrope. U Srbiji će saobraćajci biti posebno aktivni zbog perioda slava, korporativnih proslava i predstojećih praznika.

Alarmantni podaci

Od 1. januara do 30. novembra 2025. godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali su 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448 nezgoda sa povređenima. To znači da je svaka sedma nesreća sa poginulim ili povređenim licima bila posledica alkohola.

Svi resursi na terenu

U narednom periodu biće angažovani svi raspoloživi alkometri i droga testovi, kao i maksimalan broj pripadnika saobraćajne policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da praznike proslave odgovorno i da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance.

