ZA ČETIRI DANA KAŽNJENO 19.300 VOZAČA U SRBIJI: Ovo je najčešći saobraćajni prekršaj, preko 11.500 ljudi za volanom radilo JEDNU stvar

Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su više od 31.000 vozila i otkrili 19.300 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena u periodu od 8. do 11. novembra ove godine.

Kako su saopštili iz MUP, najveći broj vozača, ukupno 11.610, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, dok su zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisana 2.173 vozača, odnosno putnika.

- Naglašavamo da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno 856 vozača, od kojih je 140 zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, u službenim prostorijama zadržana su i 44 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci - navedeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa merama pojačane kontrole kako bi se očuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja, dok će akcenat biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Autor: Iva Besarabić