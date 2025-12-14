OVOG DATUMA VELIKA PROMENA VREMENA: Meteorolog Todorović otkriva kakva zima je pred nama

U severnim i centralnim predelima Srbije u nedelju će biti maglovito i hladno, uz rosulju i sipeće padavine, dok će na jugu i istoku vreme biti sunčano.

Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje blagu zimu i porast temperature sredinom naredne sedmice.

Vreme u Srbiji

U dolinama, nizijama i kotlinama očekuje se magla i hladno vreme, sa jutarnjom temperaturom od -3 do 2°C i maksimalnom dnevnom od 8 do 14°C. U predelima sa maglom dnevna temperatura će biti između 2 i 6°C.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu u nedelju maglovito i hladno, uz rosulju i slabe sipeće padavine. Jutarnja temperatura biće oko 0°C, a maksimalna dnevna 3°C.

Prognoza za narednih 10 dana

Naše područje će i dalje biti pod uticajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme ostati stabilno i suvo. Sa pomeranjem magle, temperature će rasti između 8 i 14°C, a u utorak, 16. decembra, ponegde i do 15°C.

Blaga zima pred nama

„Neće temperature biti ispod nule, već će se do kraja decembra raditi o blagoj zimi“, rekao je Todorović. Dodao je da se očekuje umerena košava u Beogradu, dok će u sredu i četvrtak biti kiše. Sneg se prognozira samo u višim planinskim predelima.

Autor: Dalibor Stankov