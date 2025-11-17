Drastična promena vremena! Vetrovito, ali toplo do čak 24 stepena, a onda PAD TEMPERATURE I PLJUSKOVI

U Srbiji u ponedeljak naoblačenje, dok će jutro na jugu i istoku biti hladno i maglovito.
Tokom dana u svim predelima veoma toplo, osim na istoku gde će biti hladnije.
Posle podne i uveče na severu Srbije ponegde pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće jak jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima.
Jutarnja temperatura od 0 na jugu do 12 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 24°C, u Negotinskoj Krajini do 12.
U toku noći sa severa jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz drastičan pad temperature vazduha i uz vrlo jak severozapadni vetar.
U Beogradu u ponedeljak vrlo toplo, ali uz naoblačenje. Duvaće jak jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 12 stepeni, maksimalna dnevna 20.
U toku noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz drastičan pad temperature vazduha i uz vrlo jak severozapadni vetar.
Autor: S.M.