AKTUELNO

Društvo

Drastična promena vremena! Vetrovito, ali toplo do čak 24 stepena, a onda PAD TEMPERATURE I PLJUSKOVI

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

U Srbiji u ponedeljak naoblačenje, dok će jutro na jugu i istoku biti hladno i maglovito.

Tokom dana u svim predelima veoma toplo, osim na istoku gde će biti hladnije.

Posle podne i uveče na severu Srbije ponegde pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće jak jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima.


Jutarnja temperatura od 0 na jugu do 12 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 24°C, u Negotinskoj Krajini do 12.

U toku noći sa severa jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz drastičan pad temperature vazduha i uz vrlo jak severozapadni vetar.

U Beogradu u ponedeljak vrlo toplo, ali uz naoblačenje. Duvaće jak jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 12 stepeni, maksimalna dnevna 20.

U toku noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz drastičan pad temperature vazduha i uz vrlo jak severozapadni vetar.

Autor: S.M.

#Prognoza

#Temperatura

#Vreme

#Zahlađenje

#pljuskovi

POVEZANE VESTI

Društvo

DANAS NAS OČEKUJE IZUZETNO HLADNO VREME - TEMPERATURE U DEBELOM MINUSU: Uslediće iznenadna promena, a onda novi talas kiše i snega

Društvo

Uživajte u jesenjem danu: Danas suvo i bez padavina, a evo kolike će biti temperature

Društvo

Temperatura do 20 stepeni! Nakon hladnog jutra, sunčano ali sa MAGLOM

Društvo

UŽIVAJTE U PRAVOM LETNJEM DANU: Sunčano i veoma toplo, TEMPERATURE DO 33 STEPENA, a evo kad stiže zahlađenje

Društvo

Danas nas očekuje vremenski preokret: Temperatura ide čak do 17 stepeni, u Beogradu sunčano i toplo

Društvo

TEMPERATURA 23 STEPENA, A ONDA KIŠA I ZAHLAĐENJE: Ovog datuma nagla promena vremena u Srbiji