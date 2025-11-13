Temperatura do 20 stepeni! Nakon hladnog jutra, sunčano ali sa MAGLOM

U Srbiji u četvrtak jutro hladno i maglovito, ponegde i uz slab mraz. Tokom dana sunčano i reativno toplo, samo će u Vojvodini magla ostati tokom celog dana, uz hladnije vreme.

Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni, na severu Vojvodine od 10 do 12 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u četvrtak nakon maglovitog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije. Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura 5°C, maksimalna dnevna 17°C.

