Prvi dan novembra, a temperatura i do 22 stepena: U većini predela očekuje se ova pojava

U Srbiji u petak jutro hladno, u većini predela sa maglom. Tokom dana sunčano i relativno toplo vreme, ponegde uz umerenu oblačnost.

U pojedinim nizijama i kotlinama magla se očekuje i duže tokom dana. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 12°C, maksimalna dnevna od 18 do 22°C, u predelima sa maglom malo hladnije.

U Beogradu u petak jutro maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 10°C, maksimalna dnevna 20°C.

Autor: Marija Radić