NEVIĐENO! Kilometarske kolone vozila na ovom graničnom prelazu! Srbi krenuli na vikend: Pa nije Pariz...

Na graničnim prelazima ka Rumuniji tokom vikenda formirane su kilometarske kolone vozila, nakon što su se brojni građani Srbije uputili put Temišvara kako bi vikend proveli u ovom popularnom gradu.

Snimci i fotografije sa lica mesta pokazuju nepregledan niz automobila, dok se čekanje meri satima.

Na društvenim mrežama nižu se komentari nezadovoljnih vozača posle neviđenih gužvi. Ipak, većina ljudu situaciju posmatraju sa dozom ironije.

„Nije Pariz pa da se ovako čeka“, „Krenuli na kafu i šoping, a završili u koloni“, samo su neki od komentara koji kruže internetom.

Uprkos gužvama i dugom čekanju, mnogi ne odustaju od planova – Temišvar je već godinama omiljena vikend-destinacija za šoping, šetnju i provod, pa se čini da ni višesatno zadržavanje na granici ne može da obeshrabri putnike.

Vozačima (koji ne odustanu) se savetuje strpljenje, kao i praćenje stanja na graničnim prelazima, jer se očekuje da se gužve nastave i tokom povratka u Srbiju.

Autor: S.M.