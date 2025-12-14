AKTUELNO

Društvo

NEVIĐENO! Kilometarske kolone vozila na ovom graničnom prelazu! Srbi krenuli na vikend: Pa nije Pariz...

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Siniša Kopunović ||

Na graničnim prelazima ka Rumuniji tokom vikenda formirane su kilometarske kolone vozila, nakon što su se brojni građani Srbije uputili put Temišvara kako bi vikend proveli u ovom popularnom gradu.

Snimci i fotografije sa lica mesta pokazuju nepregledan niz automobila, dok se čekanje meri satima.

Na društvenim mrežama nižu se komentari nezadovoljnih vozača posle neviđenih gužvi. Ipak, većina ljudu situaciju posmatraju sa dozom ironije.

„Nije Pariz pa da se ovako čeka“, „Krenuli na kafu i šoping, a završili u koloni“, samo su neki od komentara koji kruže internetom.

Uprkos gužvama i dugom čekanju, mnogi ne odustaju od planova – Temišvar je već godinama omiljena vikend-destinacija za šoping, šetnju i provod, pa se čini da ni višesatno zadržavanje na granici ne može da obeshrabri putnike.

Vozačima (koji ne odustanu) se savetuje strpljenje, kao i praćenje stanja na graničnim prelazima, jer se očekuje da se gužve nastave i tokom povratka u Srbiju.

Autor: S.M.

#Srbi

#Temišvar

#kolone

#vikend

#vozila

POVEZANE VESTI

Društvo

SRBI KRENULI NA ODMOR, KILOMETARSKE KOLONE NA PUTEVIMA: Na Horgošu se čeka više od 3 sata, krcato i na Milošu Velikom (VIDEO)

Društvo

PAŽNJA! Kilometarske kolone na naplatnoj rampi kod Stare Pazove: Vozačima savetuju da koriste stari put za Beograd

Beograd

SAOBRAĆAJNI KOLAPS U BEOGRADU: Gužve na sve strane, u ovim delovima grada kilometarske kolone vozila

Društvo

POTPUNI HAOS NA GRANICAMA: Nezapamćene gužve, formirale se KILOMETARSKE KOLONE

Društvo

KILOMETARSKE KOLONE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Na jednom se čeka i do 3 sata - Ovo je trenutno stanje na granicama

Politika

KILOMETARSKE KOLONE KAMIONA: Na merdaru detaljna kontrola Prištine