Jedan tip raka KOSI MLADE MUŠKARCE u Srbiji! Čovek ni ne zna da ga ima, ako OVO primetite HITNO kod lekara

Od raka prostate, jednog od vodećih uzroka obolevanja i umiranja od malignih bolesti muškaraca, u Srbiji godišnje oboli oko 3.000 dok bitku sa tom bolešću izgubi 1.000 muškaraca.

Ono što dodatno zabrinjava je da sve češće mlađi muškarci obolevaju od tog karcinoma, a lekari savetuju da bi stariji od 50 godina trebalo da idu na urološki pregled jednom godišnje.

Koliko su važni preventivni pregledi, kolji su simptomi i da li je moguće izlečenje u potpunosti, odgovore je izneo dr Nikola Stanojević, urolog.

Presudni pregledi

- Sistematski preventivni pregledi su presudni za tako nešto jer je problem raka prostate nevidljiv. Čovek koji ima taj rak, ne zna da ga ima. Međutim, ako se otkrije na vreme vrlo jednostavnim testovima, može da dođe do izlečenja u potpunosti. To je čitava filozofija iza preventivnih pregleda. Samom analizom krvi možemo da utvrdimo da li neko ima povećan rizik od karcinoma prostate. Ako se na vreme otkrije, karcinom se može hirurški rešavati uz potpuno izlečenje i to je poenta cele priče - započeo je Stanojević.

Rak prostate je među vodećim oboljenjima kod muškaraca, odmah ispod raka pluća i debelog creva, pa se Stanojević osvrnuo na tu statistiku.

- Ta informacija svedoči da su ovakvi pregledi obaveza svakog muškarca. Praksa ipak govori da muškarci imaju svest o ovome tek kada nastupe problemi - govori Stanojević.

Simptomi

Dr Stanojević navodi da bi trebalo svako da ima svest o riziku ove bolesti, a pogotovo ukoliko je nekome predak imao takav problem.

- Pre svega, čovek bi trebalo da ima svest da postoji rizik od karcinoma. Ako je u porodici bio neko od muških članova sa karcinomom prostate, onda će i naslednik tih gena imati veći rizik od raka prostate. Njima savetujem da na svake dve godine rade analizu krvi, ali i dodatne analize specifične za otkrivanje i lociranje sumnjivih zona unutar prostate. Posedujemo najmodernije aparate za biopsiju prostate, uzimamo uzorak tkiva da bismo bili sigurni da se radi o karcinomu - rekao je Stanojević.

Stanojević se osvrnuo i na simptom otežanog mokrenja, rekavši da se to javlja kod benignog uvećanja prostate.

- Simptom otežanog mokrenja se može javiti kod benignog uvećanja prostate i to se u početku leči lekovima, a kada oni ne daju efekta, onda se radi detaljni pregled, a onda i hirurško rešavanje problema. Međutim, sve je toliko uznapredovalo, pa je moguće izlečiti muškarca kao da mu nije bilo ništa pre operacije, a takav metod lečenja pre 21. veka nije bio moguć - zaključio je Stanojević.

Autor: S.M.