OD SUTRA U SRBIJI VELIKA AKCIJA POLICIJE: Posebno će se pratiti ova DVA PREKRŠAJA

U periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine, u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

S obzirom da je trenutno period velikog broja slava i korporativnih proslava, kao i da predstoje novogodišnji i božićni praznici, aktivnosti saobraćajne policije biće prvenstveno usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

"Napominjemo da su u periodu od 1. januara do 30. novembra 2025. godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448 saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima na putevima u Republici Srbiji. Navedeni podaci pokazuju da su alkoholisani vozači izazvali svaku sedmu saobraćajnu nezgodu sa poginulim ili povređenim licima. Po osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima zadržano je preko 12.000 lica", saopštio je MUP.

"Biće angažovani svi raspoloživi alkometri i droga testovi"

Kako bi se očuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja, u narednom periodu u kontroli saobraćaja, biće angažovani svi raspoloživi alkometri i droga testovi, kao i maksimalno raspoloživ broj pripadnika saobraćajne policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da praznike proslave odgovorno, da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance i da odgovornim ponašanjem daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kako se kreću kazne za vožnju pod dejstvom alkohola

Zaprećene kazne po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, ukoliko je neko za volanom uhvaćen pijan, zavise od utvrđenog stepena alkoholisanosti koja se utvrđuje prema koncentraciji alkohola u krvi.

Blaga alkoholisanost

Blaga alkoholisanost do 0,2 mg/ml (promila) kao kaznu za sve one kategorije vozača za koje je zakonom propisana nulta tolerancija na alkohol (vozače sa probnom dozvolom, kategorije vozača A1, A2, AM i A, profesionalce), nosi novčani iznos od 10.000 dinara i isključenje vozača iz saobraćaja. U slučaju izazivanja nezgode, kazna se povećava na 15.000 do 30.000 dinara.

Umerena alkoholisanost

Za umerenu alkoholisanost (više od 0,2 do 0,5 mg/ml) sleduje mandatna kazna od 10.000 dinara i isključenje iz saobraćaja. U slučaju izazivanja nesreće kazna se povećava na 15.000 do 30.000 dinara.

Srednja alkoholisanost

Srednja alkoholisanost (više od 0,5 do 0,8 mg/ml) povlači prekršajni postupak, novčanu kaznu od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 3 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci.

Visoka alkoholisanost

Ako vam se detektuje visoka alkoholisanost (više od 0,8 do 1,2 mg/ml), očekujte pokretanje prekršajnog postupka, novčanu kaznu od 20.000 do 40.000 dinara, 8 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja i zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 4 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci.

Teška alkoholisanost

Teška alkoholisanost (više od 1,20 do 1,60 mg/ml) kao sankcije povlači prekršajni postupak, novčanu kaznu od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 9 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 11 kaznenih poena.

Veoma teška alkoholisanost

Veoma teška alkoholisanost (više od 1,60 do 2,00 mg/ml) podrazumeva, uz prekršajni postupak, još novčanu kaznu od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 14 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 16 kaznenih poena, preneo je Blic pisanje Tanjuga.

Autor: Marija Radić