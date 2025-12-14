ODRŽANA TRIBINA SA OKO 500 PENZIONERA SA OPŠTINE ZVEZDARA Ognjenović: Najstariji sugrađani su osnov i stub našeg društva, jako je važno da im se odužimo na način kakav oni zaslužuju! (VIDEO)

U nameri da se još više približi penzionerima i njihovim svakodnevnim potrebama Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizovao je tribinu sa penzionerima GO Zvezdara na kojoj se okupilo oko 500 učesnika.

Penzioneri su ovom prilikom, pored dobijanja aktuelnih informacija o temama koje se direktno odnose na kvalitet njihove svakodnevnice, imali mogućnost da predstavnicima institucija iznesu svoja pitanja, sugestije i potrebe.

Relja Ognjenović, direktor PIO Fonda, rekao je da je pored povećanja penzija koje je svakako najznačajnije za penzionere, jako bitno da se u razgovoru sa njima čuje šta je ono što njima najviše treba.

- Da ih čujemo i da oni kažu kako će novac koji naplaćuje PIO Fond upotrebiti za bolji život penzionera. Ja smatram da su najstariji sugrađani osnov i stub našeg društva i da je važno da im se odužimo na način kakav oni zaslužuju – rekao je Ognjenović.

Kako kaže, za njih milion i 660 hiljada penzionera nije samo broj, dodaje da su oni nešto na šta država uvek može da se osloni, kao i oni na državu.

Ovaj događaj pokazao je koliko država brine o najstarijim sugrađanima.

Predsednik Gradske opštine Zvezdara Mihailo Dosković, rekao je da je njihov cilj da u sledećoj godini organizuju besplatne programe, besplatne izlete, besplatne sportske aktivnosti i zdravstvene preglede, sve ono kako bi im život učinili lepšim i kvalitetnijim.

Predsednik Saveta penzionera Srbije, prof. Andreja Savić, rekao je da poklanjaju dužnu pažnju najstarijim sugrađanima i dodao da smatra da su u saradnji sa Republičkim Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje na putu da naprave značajan iskorak u smislu generacijske usklađenosti i saradnje.

Prema ranijim najavama, isplata uvećane penzije, koja je od 1. decembra viša za 12.2 odsto, počenje pre Božića.



Autor: A.A.