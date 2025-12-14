Oko Nove godine očekuje nas prodor olujne mase! Oglasili se meteorolozi: Na Srbiju će udariti iz Hrvatske, ovako nešto nije viđeno 30 godina

Italijanski meteorolozi najavljuju da bi u periodu između katoličkog Božića i Nove godine moglo doći do zahlađenja, a ponegde je moguć i sneg, a najpre stiže do Hrvatske a onda se širi i ka Srbiji.

Prema pisanju portala Meteo đornale, hladan vazduh iz istočne Evrope i Rusije mogao bi se kretati ka Mediteranu, a prema njihovoj prognozi predviđa se lošije vreme i padavine, dok bi neke regije mogle biti pogođene snežnim epizodama. Prema nekim simulacijama, temperature na velikim nadmorskim visinama mogle bi naglo pasti počev od 26. decembra.

Sneg stiže i u niže predele

Italijani takođe navode da prognoze ukazuju da je ovakav ishod moguć. Iako se predviđaju snežne padavine na visokim nadmorskim visinama, na Alpima i Apeninima, ako hladan vazduh prodre u niže predele, sneg se može očekivati i na nižim nivoima.

Gledajući period od 26. decembra do 1. januara, Meteo đornale navodi da znaci ukazuju na dalje zahlađenje. U njihovom scenariju navodi se da se može očekivati arktički talas hladnoće, poznat i kao tzv. ruski ugriz zime, meteorološki izraz koji opisuje iznenadan, snažan prodor hladnog vazduha sa istoka koji donosi sneg i zahlađenje.

"Ako bi se ovaj scenario ostvario, mogli bismo svedočiti izrazito turbulentnim fazama, sa snegom koji bi mogao prekriti i ravnice severa i jadranske obale", zaključuje Meteo đornale.

Italijani takođe navode da dugi niz godina nije uočen ovako strukturisan signal za božićni period, verovatno još od decembra 1996. godine. Ističu da to ne znači da će se ovakav scenario sigurno dogoditi, ali projekcije ukazuju da je takav rasplet moguć. Iako se predviđaju snežne padavine na velikim nadmorskim visinama, na Alpima i Apeninima, ukoliko hladan vazduh prodre u niže predele, pahulje se mogu očekivati i na nižim nivoima.

Hladni talas stiže i u Srbiju

Ovaj hladni talas krajem decembra najavio je Marko Čubrilo, meteorolog.

- Oko 22. decembra se nazire promena sinoptike koja bi nas krajem godine mogla uvesti i pravu zimu. Deterministički proračun ECMWF-a vidi podizanje anticiklona u oblast između Skandinavije i Velike Britanije i ka nama bi moglo doći do spuštanja hladnog vazduha iz Rusije. Ovo bi mogla biti promena sinoptike koja bi obeležila veći deo zime jer u ovom momentu srednjeročni ECMWF za januar 2026. simulira temperature oko ili ispod proseka - kaže Čubrilo.

- Konačna promena sinoptike je vidljiva oko 23.12. ali su operativni proračuni još uvek jako nestabilni po pitanju mogućeg zahlađenja, dok srednjoročni proračuni, ansamble nizovi, mesečni proračun ECMWF-a…drže signal za moguće jače zahlađenje i snežan doček 2026 godine.

Videćemo kako se datum bude približavao hoće li se signal održati,a proračuni determinističkih modela postati stabilniji, ali za sada posle 26.12. ima izgleda za dolazak snega i zimskih temperatura i u nizijama- napisao je on u objavi.

