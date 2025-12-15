DA LI JE GREH ZATRUDNETI TOKOM POSTA?! Sveštenik dao odgovor na pitanje koje muči mnoge vernike

Sveti vladika Nikolaj, sveti Ava Justin i sveti patrijarh Pavle začeti su u vreme posta.

Otac Ljuba dao je odgovore na ovo pitanje koja je dobio od velikog broja vernika i vernica.

- Prvo je pitanje "Šta ako zatrudnim u vreme posta?" Moj odgovor glasi ovako, i kao čoveka, i kao hrišćanina, i kao sveštenika, neka ste blagosloveni, draga sestro, sa našeg sabranja, jer to naš pobožni narod naziva blagosloveno stanje - naveo je otac Ljuba u video-snimku koji je objavljen na njegovom Jutjub kanalu Vidovdan.

Dodao je da crkva ne zabranjuje intimne odnose u braku za vreme posta.

- Crkva ne zabranjuje odnose osim po dogovoru supružnika na nekoliko dana pre svetog pričešća. Nosi sestro i neguj mladenca u sebi sa ponosom. Živi pobožno, živi radosno u vreme tog blagoslovenog stanja ili trudnoće i posle trudnoće. Životom i primerom svojim svedoči svome detetu Hrista. Vaspitavaj svoje dete da budu pravi hrišćani. Bog ti je podario najužišenije prizvanje pod suncem nebeskim - dodao je sveštenik.

Potom je dodao da su tri velika svetila naše crkve u novije vreme, sveti vladika Nikolaj, sveti Ava Justin i sveti patrijarh Pavle, kad se obračuna u kalendaru, začeti u vreme posta.

Autor: Iva Besarabić