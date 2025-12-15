AKTUELNO

Društvo

DA LI JE GREH ZATRUDNETI TOKOM POSTA?! Sveštenik dao odgovor na pitanje koje muči mnoge vernike

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Sveti vladika Nikolaj, sveti Ava Justin i sveti patrijarh Pavle začeti su u vreme posta.

Otac Ljuba dao je odgovore na ovo pitanje koja je dobio od velikog broja vernika i vernica.

- Prvo je pitanje "Šta ako zatrudnim u vreme posta?" Moj odgovor glasi ovako, i kao čoveka, i kao hrišćanina, i kao sveštenika, neka ste blagosloveni, draga sestro, sa našeg sabranja, jer to naš pobožni narod naziva blagosloveno stanje - naveo je otac Ljuba u video-snimku koji je objavljen na njegovom Jutjub kanalu Vidovdan.

Dodao je da crkva ne zabranjuje intimne odnose u braku za vreme posta.

- Crkva ne zabranjuje odnose osim po dogovoru supružnika na nekoliko dana pre svetog pričešća. Nosi sestro i neguj mladenca u sebi sa ponosom. Živi pobožno, živi radosno u vreme tog blagoslovenog stanja ili trudnoće i posle trudnoće. Životom i primerom svojim svedoči svome detetu Hrista. Vaspitavaj svoje dete da budu pravi hrišćani. Bog ti je podario najužišenije prizvanje pod suncem nebeskim - dodao je sveštenik.

Potom je dodao da su tri velika svetila naše crkve u novije vreme, sveti vladika Nikolaj, sveti Ava Justin i sveti patrijarh Pavle, kad se obračuna u kalendaru, začeti u vreme posta.

Autor: Iva Besarabić

#Crkva

#Odnosi

#Post

#Trudnoća

#greh

POVEZANE VESTI

Extra

Da li je greh imati intimne odnose tokom posta? Otac Ljuba dao odgovor na pitanje koje muči vernike

Extra

Obavezno izgovorite OVE REČI! Vernici danas slave Svetog Pavla Ispovednika -za njega se vezuje POSEBNA LEGENDA

Društvo

ŠTA KAŽE CRKVA: Da li je greh ako se Sveti Nikola slavi mrsno?

Društvo

Danas je veliki praznik, da bi vas bolest zaobišla jedno ne smete prekršiti: Veliki je greh jer verovanje kaže...

Društvo

OVO SU NAJVEĆE SLAVE U SRBIJI! DETALJNI SPISAK OBIČAJA KOJE TREBA ISPOŠTOVATI: Svi domaćini ovo treba da znaju, u jednom greše čak i sveštenici

Društvo

POČINJE RAMAZAN: Mesec mira, praštanja i posta za islamske vernike