ŠTA KAŽE CRKVA: Da li je greh ako se Sveti Nikola slavi mrsno?

Najveća slava kod Srba – ali i najveća dilema Sveti Nikola je jedna od najvećih krsnih slava kod Srba, koju obeležava veliki broj vernika. Međutim, svake godine ponavlja se isto pitanje – da li je greh ako se slava proslavlja mrsno, iako pada u vreme Božićnog posta?

Običaji i praksa

Mnogi domaćini iznose pečenje na slavsku trpezu, iako je Sveti Nikola posna slava. Obrazloženje je da su se „svecu i posnom danu odužili ribom“ koju postave na deo stola, dok ostatak obroka čine mrsna jela. Neki se pozivaju i na lokalne sveštenike koji im navodno dopuštaju takvu praksu.

Ipak, prema pravilima crkve – kada slava pada u dane posta, trpeza mora da bude posna i pečenje nije dozvoljeno. Ako slava pada u sredu ili petak, a nije post, mrsni slavski ručak može se odložiti za naredni dan.

Stav verskih analitičara

Verski analitičar Draško Đenović naglašava da je pogrešno „prikazati“ malo ribe i posne hrane, a zatim služiti mrsna jela:

„To je svojevrsno licemerje i nije dostojno hrišćanina, Srbina i pravoslavca. Posebno kada se zna da se može čak lepše i jeftinije pripremiti ručak od ribe i posne hrane.“

On dodaje da se običaji sve više zanemaruju u gradovima, dok se u selima poštuju. Često se dešava da ljudi podižu kredite da bi slavili slavu, jer su cene ribe i namirnica otišle u nebesa.

Običaji koje treba poštovati

Riba je neizostavna na posnoj trpezi.

Svaki gost se počašćuje žitom i gutljajem crnog vina.

Predjelo: ajvar, posne salate, pite od kupusa, pečuraka i krompira.

Glavno jelo: riba, prebranac, sarmice od pirinča, riblja čorba.

Zaključak

Crkva jasno poručuje – mrsna trpeza na Svetog Nikolu u vreme posta smatra se grehom. Slava je duhovni čin, a ne samo gozba. Najvažnije je da kolač bude osveštan i presečen, a trpeza pripremljena u skladu sa verom i običajem.

Autor: Dalibor Stankov