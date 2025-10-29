AKTUELNO

Lifestyle

Da li je seks tokom posta greh? Evo šta kaže Biblija

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Da li je seks tokom posta greh? Evo šta kaže Biblija!


Post, kao duhovna praksa, mnogo je više od uzdržavanja određene hrane. To je vreme introspekcije, molitve i odricanja od loših misli i dela. Ali šta je sa intimnim odnosima tokom ovog perioda? Da li su dozvoljeni? Ova dilema nije nova, piše kurir.rs

Prema teologu Milošu Stojkoviću, suština posta nije samo u ishrani, već u promeni unutrašnjeg stanja uma i srca. Dok se fizički uzdržavamo od određene hrane, važno je da istovremeno postimo i od negativnih misli i dela. Stoga, postanje delima jednako je važno kao i postanje hranom.

Draško Đenović, verski analitičar, ističe da post nije samo fizičko odricanje, već i odricanje od svih oblika strasti. Seksualni odnosi, iako nisu zabranjeni, nisu ni poželjni tokom posta. Međutim, ukoliko se vernici ne mogu suzdržati, savetuje se da se obrate svešteniku za blagoslov.

I šta je apostol Pavle imao da kaže o ovoj temi?

Pa, prema njegovom učenju, intimni odnosi u braku nisu greh. Naprotiv, bračni odnosi su sveti i ne treba ih smatrati grešnim, jer su supružnici postali jedno telo. Ovo tumačenje pruža olakšanje mnogim vernicima koji su u braku.

Prema teologu Milošu Stojkoviću, suština posta nije samo u ishrani, već u promeni unutrašnjeg stanja uma i srca. Dok se fizički uzdržavamo od određene hrane, važno je da istovremeno postimo i od negativnih misli i dela. Stoga, postanje delima jednako je važno kao i postanje hranom.

Draško Đenović, verski analitičar, ističe da post nije samo fizičko odricanje, već i odricanje od svih oblika strasti. Seksualni odnosi, iako nisu zabranjeni, nisu ni poželjni tokom posta. Međutim, ukoliko se vernici ne mogu suzdržati, savetuje se da se obrate svešteniku za blagoslov.

I šta je apostol Pavle imao da kaže o ovoj temi?

Pa, prema njegovom učenju, intimni odnosi u braku nisu greh. Naprotiv, bračni odnosi su sveti i ne treba ih smatrati grešnim, jer su supružnici postali jedno telo. Ovo tumačenje pruža olakšanje mnogim vernicima koji su u braku.

Autor: D.Bošković

#Biblija

#Post

#Seks

#greh

POVEZANE VESTI

Društvo

DA LI MALA DECA TREBA DA IDU NA GROBLJE I SAHRANE? Evo šta kaže psiholog o saznanjima o smrti i tugovanju

Društvo

DA LI JE GREH IMATI INTIMNE ODNOSE TOKOM VASKRŠNJEG POSTA?! Sveštenici progovorili o ovoj DILEMI, pojedini kažu da se treba UZDRŽAVATI!

Extra

Da li je greh imati intimne odnose tokom posta? Otac Ljuba dao odgovor na pitanje koje muči vernike

Lifestyle

Da li znate koliko je težak oblak? Evo šta sve to znači

Domaći

Jeftino i jednostavno! Ceca Ražnatović tokom posta pravi OVAJ specijalitet: Potrebno vam je samo nekoliko namirnica (FOTO)

Domaći

On je vrlo inteligentan, ne igra igru: Zorica Marković otkrila da li podržava vezu Gastoza i Anđele! (VIDEO)