Postignut standard 'validno svedočanstvo'! Ministar o tome kako je spašena školska godina i šta nas čeka dalje

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je obrazovni sistem u Srbiji zbog blokada prošao kroz jednu od najvećih kriza u novijoj srpskoj istoriji, ali da je ipak uspostavljena funkcionalnost i da sada treba da se radi na stabilizaciji, kao i na unapređivanju tog sistema u smislu uvođenja tehnoloških inovacija u nastavi i razvijanja nastavnog proscesa.

"Mislim da nam za to treba i opšta društvena saglasnost i veći aktivizam svih relevantnih institucija koje se bave obrazovnim politikama. Ja se nadam da će biti dovoljno društvene, pa rekao bih i građanske odgovornosti, da u sledećoj godini striktno odvojimo obrazovanje od dnevne politike, da sve teme vezane za obrazovanje raspravljamo racionalno i tolerantno", istakao je Stanković na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, predstavljajući Informaciju o radu Ministarstva za period jul-septembar 2025.

Ministar je naveo da se nastavni proces u narednoj godini može unaprediti kroz angažovanje što kompetentnijeg kadra, kao i kroz reformu planova i programa.

Govoreći o rezultatima rada Ministarastava od jula do septembra 2025. godine, naveo je da je u julu počela puna normalizacija nastave na visokoškolskim ustanovama.

"Mi smo, u skladu sa odlukama nadležnih organa, pre svega Nacionalnog obrazovnog saveta, organizovali nadoknadu nastave na univerzitetima onlajn, sa ciljem da spasimo školsku godinu i da paralelno sa time otvorimo mogućnost upisa novih studenata", naveo je Stanković.

Istakao je da je Ministarstvo prosvete u skladu sa jasno definisanim planom upisa u visokoškolske ustanove u tom periodu uradilo dve stvari - dogovorilo je sa univerzitetima u Srbiji kvote za upis i dalo stručnu podršku za sprovođenje prijemnog ispita.

"Visokoškolske ustanove su krenule sa radom, odnosno sa realizacijom prvog upisnog roka. Kao što znate, taj upis je protekao kako je protekao. Mislim da je gotovo u potpunosti sproveden na svim univerzitetima, u manjim otstupanjima. Broj mesta bio je u potpunosti ispunjen kada su se završili i drugi ciklusi upisa", naglasio je ministar.

Kada je reč o srednješkolskom obrazovanju, naveo je da je početkom jula u potpunosti završena školska godina i u srednjem obrazovanju, koja je podrazumevala da se dostigne tzv. standard validno svedočanstvo, koje je podrazumevalo da se odsluša dve trećine ukupnog gradiva u školskoj godini, odnosno u oba polugodišta i dobije dovoljan broj ocena na osnovu kojih bi nastavnici zaključili ocene.

"Dakle, mi smo uspeli da i u tom segmentu obrazovnog procesa dostignemo ono što je dovoljan zakonski uslov da, uprkos dubokoj i teškoj obrazovnoj krizi, završimo godinu", ukazao je Stanković.

Autor: S.M.