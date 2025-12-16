U JANUARU KREĆE ISPLATA UVEĆANIH PENZIJA: Evo kome sledi veći iznos na čeku i za koliko

Početkom januara 2026. godine sleduje uvećanje penzija od 12 odsto za građane Srbije.

Početkom januara 2026. godine svi penzioneri u Srbiji trebalo bi da dobiju uvećanje penzija od 12 odsto.

To znači da će prosečna penzija biti veća za oko 6.000 dinara mesečno, odnosno približno 72.000 dinara više tokom cele godine.

Iznos povećanja, međutim, zavisi od vrste penzije i trenutnog iznosa primanja.

U praksi, rast će se kretati od 2.624 dinara za najniže penzije, pa do 30.627 dinara za najviše.

Najmanje povećanje, kao i obično, dobiće poljoprivredni penzioneri. Njihova prosečna junaska penzija bila je 21.786 dinara, pa će posle uvećanja od 12% iznositi 24.400 dinara.

Penzioneri iz kategorije zaposlenih, sa najnižom penzijom od 27.711 dinara, dobiće uvećanje od 3.325 dinara, pa će nova penzija biti 31.037 dinara.

Na suprotnom kraju su oni sa najvišim primanjima. Penziје od 255.231 dinar biće povećane za 30.628 dinara, što znači da će januarski ček iznositi 285.859 dinara.

Autor: D.Bošković