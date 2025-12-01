ODLIČNE VESTI ZA NAJSTARIJE GRAĐANE Vučić potvrdio: Isplata uvećanih penzija pre Badnjeg dana! Predsednik najavio NOVA POVEĆANJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će prva isplata uvećane penzije, koja je od danas viša za 12,2 odsto, početi trećeg, četvrtog ili petog januara.

- Prvu uvećanu penziju primiće svakako pre Badnjeg dana, pre Božića. Čestitam im i želim im dobro zdravlje, dug život, i sledeće godine ćemo takođe gledati da se ponovo raduju - rekao je Vučić u selu Tolić kod Mionice gde je u poseti porodici Janković koja ima farmu za uzgoj i proizvodnju živine i konzumnih jaja.

Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, a prosečna penzija sa ovim povećanjem iznosiće oko 437 evra.

Podsećamo, blokaderi su pre dva dana plasirali laži da je Vučić naložio da se odloži povećanje penzija jer nema para u budžetu.

Predsednik je rekao da penzioneri najbolje znaju da ih država nikada nije lagala, i da danas penzije ne kasne ni sata, a kamoli dana.

- To su ljudi koji znaju da su, uprkos problemima koje smo imali, penzije sve veće i veće i znaju da ćemo posebnu pažnju našim najstarijim građanima da posvetimo u narednom periodu. I kao što sam rekao, to su bile sitne obmane za upotrebu u ove tri opštine gde se odigravaju lokalni izbori - naglasio je Vučić.

Očekuje se dalji rast penzija u narednim godinama, sa ciljem da prosečna penzija u 2027. godini iznosi 650 evra.

Autor: S.M.