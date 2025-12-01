Svi detalji o POVEĆANJU PENZIJA u Srbiji: Ovo je sve što penzioneri treba da znaju

Od danas penzije u Srbiji rastu za 12,2 odsto, a prve uvećane isplate penzioneri će dobiti početkom januara, pre božićnih praznika, tačnije 4. ili 5. januara.

Prosečna penzija sa ovim povećanjem iznosiće oko 437 evra, dok će u 2026. godini prosečna penzija dostići 488 evra. Za poređenje, 2012. godine prosečna penzija bila je 204 evra, što znači da je rast penzija u proteklih 14 godina ogroman.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da nisu tačne tvrdnje da u budžetu nema novca za povećanje penzija i da Vlada ispunjava data obećanja najstarijim građanima.

Siniša Mali, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija, naglasio je da se i ove godine penzije povećavaju mesec dana ranije, već u decembru, umesto u januaru, što je značajna vest za penzionere koji mogu planirati prazničnu potrošnju.

Realni rast kupovne moći

Mali je objasnio da penzije rastu u realnom iznosu, daleko iznad inflacije.

Nominalni rast penzija (2020–2026): 117,1%

Realni rast penzija (2020–2026): 45,2%, s obzirom na očekivanu inflaciju od 49,4%

To znači da penzioneri stvarno dobijaju više, a njihov kvalitet života se poboljšava, dok Vlada istovremeno čuva makroekonomsku stabilnost.

Planovi za naredne godine

Vlada Srbije planira da prosečna penzija dostigne 650 evra do kraja 2027. godine.

Pored penzija, povećanja se očekuju i kod drugih primanja:

Zarade u javnom sektoru biće veće za 5,1% od 1. januara 2026.

Minimalna zarada biće povećana za 10,1%, što znači da će preći 550 evra.

Šta ovo znači za penzionere

Prve veće penzije stižu pre Božića, što omogućava bolje planiranje troškova praznika.

Penzije rastu iznad inflacije, što znači da realna kupovna moć penzionera nije smanjena.

Očekuje se dalji rast penzija u narednim godinama, sa ciljem da prosečna penzija u 2027. godini iznosi 650 evra.

Autor: S.M.