POSPANI STE, TROMI, BOLI VAS GLAVA I KOSTI? Ne, niste se razboleli, ovo je RAZLOG vašeg stanja!

U Srbiji jutro hladno, slab i umeren mraz, dok će se magla i niska oblačnosti zadržati duže tokom prepodneva, a tokom dana se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana biće sunčano. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni i istočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak.

Najniža temperatura kretaće se od minus šest do nula, a najviša dnevna od pet na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini do 13 stepeni Celzijusa na jugoistoku zemlje.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će ujutro biti slab mraz i niska oblačnost, u pojedinim delovima grada i magla. Pre podne će biti oblačno, sredinom dana postepeno razvedranje.

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se oko minus jedan, najviša dnevna oko osam stepeni Celzijusa.

Od sredine dana se očekuje postepeno razvedravanje, sem u Bačkoj i Sremu gde će se niska oblačnost i magla zadržati i duže tokom dana. Najviša dnevna temperatura biće 13 stepeni.

Postepeno razvedravanje se očekuje od sredine dana u svim krajevima, sem u Bačkoj i Sremu gde će se niska oblačnost i magla zadržati i duže tokom dana. U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana biće sunčano.

Duvaće slab do umeren, jugoistočni i istočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak.

Nepovoljna biometeorološka situacija

Biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje većini hronično obolelih. Kod osetljivih osoba moguća je glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i pospanost. Neophodno je adekvatno odevanje.

U sredu, četvrtak i petak ujutru biće ponegde magla i niska oblačnost. Tokom dana malo i umereno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno, ponegde uz mogućnost slabe rosulje.

Vetar slab do umeren, ujutru i pre podne na jugu Banata povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 6, a najviša od 8 do 15, na istoku Srbije oko 5 stepeni.

Do kraja nedelje će se zadržaće suvo i stabilno vreme, a magla se, kao lokalna pojava, očekuje u jutarnjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, biti i sunčanih perioda.

Temperature jutros u 7 časova, najhladnija Sjenica

Ovog jutra Crni vrh i Kopaonik mnogo su topliji od gradova a reč je o prirodnom meteorološkom fenomenu kada je na planinama toplije nego u nižim predelima.

Podsetimo, temperaturna inverzija je prirodna pojava kada temperatura vazduha raste sa porastom visine, dok u normalnim okolnostima opada.

Autor: D.Bošković