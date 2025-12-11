Srbija se budi u magli, ali u nekim krajevima biće vedro: Donosimo detaljnu prognozu za ostatak nedelje!

Na severu i zapadu Srbije, kao i na teritoriji Beograda danas se tokom čitavog dana očekuju magla i niska oblačnost, a u ostalim krajevima magla se očekuje u jutarnjim časovima, a tokom dana će biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva stepena do tri, a najviša u mestima sa maglom od tri do šest stepeni, a u ostalim krajevima od od osam do 14 stepeni.

U Beogradu danas hladno, tokom čitavog dana magla ili niska oblačnost. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od nula do tri stepena, a najviša oko šest stepeni.

Biometeorološka prognoza

Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Poremećeji sna su mogući kao meteoropatske reakcije.

Vreme narednih dana

U Srbiji će naredne sedmice biti stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama reka. Do kraja sedmice magla i niska oblačnost će se zadržavati u toku celog dana, u Vojvodini i na području Beograda, kao i u centralnoj i južnoj Srbiji, naročito po kotlinama i duž rečnih tokova, dok će na visokim planinama preovlađivati sunčano.

Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti sunčanih perioda i u nižim predelima. Suvo i stabilno vreme produžava se tokom cele druge dekade decembra.

Autor: A.A.