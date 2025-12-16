U Srbiji od 1. januara OVI proizvodi će imati posebno pakovanje: Evo zbog čega!

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić predstavio je na 24. sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Srbije Informaciju o radu tog ministarstva za period od 1. jula do 30. septembra 2025. godine i istakao da je ministarstvo u izveštajnom periodu delovalo odgovorno, sistemski i kontinuirano, reagovalo je u kriznim situacijama i istovremeno gradilo institucionalne i finansijske mehanizme koji će obezbediti stabilnost sektora, predvidivost agrarne politike i dugoročni razvoj poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

"Poljoprivreda nije sektor u kojem se rezultati postižu preko noći, ali jeste sektor u kojem se jasno vidi da država, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, stoji uz svoje proizvođače. Naš zadatak je da budemo prisutni, odgovorni i dosledni, da štitimo interese domaćih poljoprivrednika i potrošača i da gradimo sistem koji će biti otporan na krize i okrenut budućnosti", rekao je Glamočić.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navodi se da je resorni ministar u izlaganju pred narodnim poslanicima, članovima Odbora, istakao da je izveštajni period obeležen brojnim izazovima na terenu, ali i kontinuiranim i odgovornim radom ministarstva na očuvanju stabilnosti poljoprivredne proizvodnje, bezbednosti hrane, zaštiti interesa proizvođača i sprovođenju sistemskih mera od značaja za dugoročni razvoj agrarnog sektora.



Glamočić je podsetio da je već početkom jula započeto podnošenje zahteva za premiju za mleko za drugi kvartal, čime je obezbeđen kontinuitet podrške mlekarskom sektoru i očuvanje likvidnosti proizvođača u uslovima povećanih troškova i tržišnih nestabilnosti.

U izveštajnom periodu održano je i više sastanaka sa predstavnicima udruženja proizvođača mleka, pri čemu su razmatrani ključni izazovi u ovom sektoru i načini za njihovo prevazilaženje.

Glamočić je podetio da Srbija daje najveće podsticaje za mlekarski sektor u celom svetu, te da je, zahvaljujući merama podrške tog ministarstva, proizvodnja mleka povećana za više od pet odsto u odnosu na prošlu godinu.

U oblasti bezbednosti hrane i zaštite potrošača, Glamočić je naglasio značaj uvođenja mera za jasnije i nedvosmisleno deklarisanje mlečnih proizvoda koji sadrže palmino i druga biljna ulja i masti, što je, prema rečima samih proizvođača mleka, dalo ozbiljne rezultate.



Najavio je i da će od 1. januara naredne godine takvi proizvodi morati da imaju posebno, originalno pakovanje, u cilju što jasnijeg informisanja građana o proizvodima koje kupuju i konzumiraju, kao i nastavak strogog inspekcijskog nadzora, što je naišlo na odobravanje i podršku članova Odbora.

"Kvalitet i bezbednost hrane ostaju apsolutni prioritet Ministarstva", poručio je Glamočić.

Tokom trećeg kvartala, kako je Glamočić rekao, nastavljeno je ulaganje u modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava kroz IPARD program, kao i kroz realizaciju subvencionisanih kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije.

