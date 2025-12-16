Izdato hitno upozorenje: Ovom delu Srbije preti LEDENA KIŠA

Sve više oblaka je nad Srbijom, koji do Srbije stižu sa jugozapada i sa Mediterana. Zajedno sa oblacima stiže i toplija vazdušna masa. Kako je podloga i dalje hladna, dolazak toplije vazdušne mase iznad nje, dovešće do temperaturne inverzije.

Usled ovakve sinoptičke situacje, u sredu ujutro širom Srbije i dalje će biti magle, pogotovo u dolinama, nizijama, kotlinama i u Vojvodini i Timočkoj i Negotinskoj Krajini, dok se na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje i slaba kiša, koja će ponegde lediti i pri tlu, naročito u Podrinju i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije.

U ostalim predelima Srbije biće tokom dana umereno oblačno i uglavnom suvo, uveče ponegde u Vojvodini sa slabom kišom.

Jutarnja temperatura od -4 do 2°C, maksimalna dnevna od 6 do 14 stepeni, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 3°C.

S obzirom na to da u sredu ujutro može biti poledice, ali i zbog situacije sa maglom i smanjene vidljvosti, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Sve do pred sam kraj godine u Srbiji će biti suvo i natprosečno toplo vreme.

Pred kraj godine očekuje se zahlađenja i pad temperature vazduha.

Autor: S.M.